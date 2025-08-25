Cuatro muertos deja accidente de avioneta ambulancia en Colombia

En horas de la tarde de este domingo una avioneta ambulancia protagonizó un fatal accidente cerca de una comunidad indígena en el departamento amazónico del Vaupés, en el sureste de Colombia y fronterizo con Brasil.

El impacto provocó la muerte de sus cuatro ocupantes, entre ellas, una mujer embarazada.

La Aeronáutica Civil colombiana informó que la aeronave Cessna 206, perteneciente a la empresa SAE Ambulancias, había despegado de Tiquié a las 17.35 hora local con destino a Mitú, transportando a cuatro personas: el piloto Jorge Monroy, el médico Javier Gómez, la paciente Luz Milena Londoño y un acompañante.

Según los reportes iniciales, la aeronave fue hallada siniestrada en inmediaciones de una comunidad indígena por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mitú, bajo el mando del teniente Johimer Gasca, con apoyo de un vehículo de intervención rápida.

“En este momento, se coordinan acciones con las comunidades locales para obtener información detallada sobre lo sucedido y avanzar en la recolección de datos que permitan iniciar la investigación correspondiente”, comunicó de manera oficial la Aeronaútica.

La entidad además ofreció sus “más sentidas condolencias” a las familias de las víctimas y a la empresa SAE Ambulancias, reiterando su compromiso de informar de manera oportuna sobre los avances del proceso investigativo y de trabajar con rigor técnico para establecer las causas de este accidente.