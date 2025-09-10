SUSCRÍBETE
Cuba sufre una nueva “desconexión total” del sistema eléctrico que afecta a toda la isla

El gobierno ha atribuido este nuevo corte a una salida inesperada de la red de la Central Termoeléctrica Guiteras, "no obstante, se investigan las causas”, ha indicado el Ministerio de Energía cubano.

Europa Press
El Ministerio de Energía de Cuba ha anunciado este miércoles la “desconexión total” del sistema eléctrico; un apagón masivo ante el que las autoridades ya habrían comenzado a trabajar en el proceso de restablecimiento del servicio.

El Gobierno ha atribuido en principio este nuevo corte a una salida inesperada de la red de la Central Termoeléctrica Guiteras, situada en la localidad de Matanzas. “No obstante, se investigan las causas”, ha indicado el Ministerio en la red social X.

La isla sufre problemas prácticamente constantes en el suministro eléctrico y a principios de esta semana la parte oriental de Cuba ya fue escenario de uno de estos cortes. El Gobierno reconoce el problema, pero lo atribuye a un mal estado de las instalaciones agravado por las sanciones de Estados Unidos.

La Unión Eléctrica de Cuba informa de manera diaria de déficits de suministro que rondan, de media, los 1.500 megavatios.

