De Madagascar a Marruecos: las protestas de la Generación Z ahora remecen a África

Policías y fuerzas de seguridad durante una manifestación de jóvenes para exigir mejores servicios públicos en Rabat, Marruecos, el 28 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua

Las protestas lideradas por jóvenes están sacudiendo países en distintas partes de África, desde el Océano Índico hasta el Sahara, con miembros de la llamada Generación Z -aquellos menores de 28 años- que se están tomando las calles en señal de frustración por años de mal gobierno.

Este malestar social contra la desigualdad, puede considerarse parte de un amplio movimiento que ya ha afectado a varios países asiáticos en los últimos meses, incluyendo Nepal a principios de septiembre, donde el gobierno fue derrocado en cuestión de días. Filipinas, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka y Kenia han experimentado movimientos de protesta similares.

En Marruecos, miles de jóvenes activos en la plataforma de mensajería Discord han protestado desde la semana pasada, movilizados por un movimiento que también dice representar a la Generación Z. Las manifestaciones sorprendieron a la nación norafricana y se convirtieron en unas de las más grandes de Marruecos en años. A mediados de semana, parecían extenderse a nuevas zonas a pesar de la falta de permisos de las autoridades.

Las fuerzas de seguridad hacen guardia frente al edificio del Parlamento marroquí durante una manifestación para exigir mejores servicios públicos en Rabat, Marruecos, el 28 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua Huo Jing

Tres personas murieron en protestas antigubernamentales en Marruecos, según informó el Ministerio del Interior el jueves. El ministerio indicó que las tres personas fueron asesinadas a tiros durante un intento de confiscar armas a la policía, aunque ningún testigo pudo corroborar la información.

Aunque inéditas en cuanto a su organización y sus métodos de acción, sus reivindicaciones se inscriben en la línea de anteriores instancias de protesta social en el reino, dijo a France 24, Mehdi Alioua, sociólogo de Sciences Po Rabat-UIR.

“En última instancia, vemos los mismos lemas que exigen una vida más digna, una mejor distribución de la riqueza y, sobre todo, sistemas educativos y de salud funcionales. Estos jóvenes quisieran respetar las reglas de la meritocracia, pero se dan cuenta de que tienen las cartas en su contra”, añadió Alioua.

El despilfarro del gasto público es un tema común que motiva a los manifestantes. En Marruecos, los jóvenes se centran en las enormes sumas gastadas en la renovación de varios estadios de fútbol para la próxima Copa Africana de Naciones y el Mundial de 2030, fondos que podrían haber ido a servicios públicos como la educación y la atención sanitaria.

Un automóvil dañado es visto en el distrito comercial de Antananarivo, capital de Madagascar, el 26 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua Sitraka Rajaonarison

“Sentí el sufrimiento”

En el caso de Madagascar, una isla frente a la costa este de África, menos de una semana de protestas por la escasez de agua y electricidad llevaron al presidente Andry Rajoelina a disolver su gobierno el lunes, diciendo en la televisión nacional: “Escuché el llamado, sentí el sufrimiento”.

Pero las protestas continúan, y los manifestantes exigen que Rajoelina -que llegó al poder por primera vez en un golpe de Estado en 2009, pero luego dimitió y participó en las elecciones de 2018 y 2023- también se vaya. El lunes, Rajoelina sugirió que seleccionaría a los candidatos para un nuevo gabinete a través de LinkedIn, una propuesta que fue ampliamente ridiculizada por los jóvenes internautas.

El movimiento de protesta de Madagascar comenzó en redes sociales bajo el lema “Gen Z Madagascar”, un grupo informal compuesto principalmente por jóvenes y estudiantes que se autoproclaman “pacíficos y cívicos”. Si bien los jóvenes representan la abrumadora mayoría de la población del país -dos tercios eran menores de 30 años en 2023, según UNICEF-, la Generación Z nunca antes había participado tan activamente en un movimiento de protesta política en el país.

El costoso teleférico de Antananarivo -uno de los proyectos de infraestructura clave del gobierno, pero que se ha considerado completamente inadecuado para las necesidades de la población- ha sido una de las razones que ha movilizado a la juventud.

Las fachadas de tiendas dañadas son vistas en el distrito comercial de Antananarivo, capital de Madagascar, el 26 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua Sitraka Rajaonarison

Entre las páginas más visitadas de internet en idioma malgache se encuentran las imágenes del miembro mayor de la familia Rajoelina, que se graduó en una escuela de hostelería suiza que cuesta 150.000 euros al año, mientras que dos tercios de la población de Madagascar vive con menos de dos dólares al día.

“Este movimiento es inédito, sobre todo por su carácter profundamente horizontal, espontáneo y descentralizado. A diferencia de movilizaciones anteriores lideradas o cooptadas por partidos políticos, sindicatos o figuras carismáticas, esta surgió de una indignación colectiva orgánica, principalmente en espacios digitales, y se configuró sin un líder único”, explicó a France 24, Ketakandriana Rafitoson, profesora de ciencias políticas en la Universidad Católica de Madagascar y vicepresidenta de la ONG Transparencia Internacional.

“Esto le da un nuevo poder simbólico porque no utiliza la lógica de la toma del poder, sino que tiene un imperativo existencial: el de exigir un futuro habitable”, comentó.

Fanilo, un estudiante de medicina de 21 años de Antananarivo, la capital de Madagascar, que ha estado participando en las manifestaciones, dijo al portal de National Public Radio (NPR), que la gestión de las protestas por parte del gobierno sólo ha fortalecido la determinación de los jóvenes.

“Salimos ese día con flores, pancartas y cantando de forma completamente pacífica... para que se escuchara nuestra voz. En el camino sufrimos una severa represión por parte de las fuerzas de seguridad sin ninguna razón válida”, declaró a NPR.

Según France 24, en Madagascar, los jóvenes reconocen la influencia de los manifestantes asiáticos a miles de kilómetros de distancia con quienes comparten muchas preocupaciones, empezando por la lucha contra la desigualdad y la corrupción.

“Las protestas en Nepal fueron un momento clave en la creación del movimiento de la Generación Z de Madagascar. Ampliamente compartidas en redes sociales, estas protestas en Asia desempeñaron un papel fundamental en la concienciación colectiva del país”, declaró a France 24 una mujer de 26 años que prefirió no revelar su nombre por temor a su seguridad.

Una bandera pirata del manga japonés “One Piece” se convirtió en un símbolo de resistencia para los jóvenes durante las protestas en Indonesia y Nepal. En Madagascar, los manifestantes usan una versión modificada de la bandera, donde el símbolo de la calavera y las tibias cruzadas luce un tocado tradicional malgache en lugar de un sombrero de paja.