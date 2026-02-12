SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Delcy Rodríguez anuncia una “asociación productiva” a largo plazo entre Venezuela y EE.UU.

    Presidenta encargada de Venezuela afirmó que se están estudiando “los caminos para avanzar lo más rápido posible”, mientras el secretario de Energía estadounidense aseguró que Trump está "apasionadamente comprometido" para transformar las relaciones con el país caribeño.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles una “asociación productiva” a largo plazo con Estados Unidos, al término de un encuentro con el secretario de Energía de ese país, Chris Wright, quien destacó el compromiso apasionado del presidente Donald Trump por transformar las relaciones entre Washington y Caracas.

    La dirigente venezolana además dio “la bienvenida y la apertura a esta agenda energética” con el país norteamericano, y a lo que calificó de “asociación productiva a largo plazo”, augurando que esta visita de Wright no será la primera, sino que habrá “muchos otros viajes (en los) que seguro tendremos de visitantes al secretario y a sus equipos técnicos”.

    En una rueda de prensa conjunta, Rodríguez indicó asimismo que “hemos conversado sobre proyectos en materia de petróleo, en materia de gas, en materia de minería y de energía eléctrica” y que “la delegación técnica nutrida que acompaña al secretario ha sostenido reuniones con su homólogo técnico de Venezuela”, mientras están estudiando “los caminos para avanzar lo más rápido posible”.

    Como en otras ocasiones, la que fuera la “número dos” del expresidente Nicolás Maduro antes de su captura el pasado 3 de enero, se manifestó “segura (de) que a través de la diplomacia vamos a superar nuestras diferencias”, tras relaciones entre Washington y Caracas marcadas “por altos y bajos”.

    Wright, por su parte, aseguró que mandatario estadounidense está “apasionadamente comprometido” con transformar la relación bilateral con Venezuela.

    “Hoy traigo un mensaje del presidente Trump, está apasionadamente comprometido con la transformación absoluta de la relación entre Estados Unidos y Venezuela”, declaró el secretario al término de su encuentro con la presidenta encargada.

    Para luego agregar que el deseo del jefe de estado norteamericano es parte de “una agenda más amplia para volver a dar grandeza a las Américas, acercar nuestros países, traer comercio, paz, prosperidad, empleo y oportunidades al pueblo de Venezuela, en asociación con Estados Unidos”.

    En el mismo discurso, Wright afirmó que es un “honor estar” en la capital venezolana, asegurando que “estas no son solo palabras”.

    Nuestro Gobierno en Washington D.C. ha estado trabajando siete días a la semana para emitir licencias para que las empresas existentes en Venezuela, las nuevas empresas que quieran entrar a Venezuela (y) las compañías estatales puedan comprar productos, invertir dinero, aumentar la producción de petróleo, crear nuevos empleos (e) incrementar los ingresos por exportación”, agregó.

    De la misma forma, afirmó que las autoridades estadounidenses quieren “liberar al pueblo y la economía venezolanas”, aunque puntualizó que “trabajando juntos, podemos impulsar un aumento espectacular de la producción de petróleo, de gas natural y de electricidad”.

    “Podemos resolver esos problemas y desafíos y aprovechar las enormes oportunidades que tenemos enfrente. Se habla mucho y hoy discutimos de los enormes recursos naturales de Venezuela: petróleo, gas natural, minería”, declaró.

    Para luego finalizar apuntando que “más importante que esos recursos naturales es la increíble humanidad, lo que son los venezolanos, su orgullo, su educación, su pasión por salir adelante, de verdad”.

    El encuentro contó con la presencia de la enviada especial de Washington para Venezuela, Laura Dogu; su homólogo venezolano, Félix Plasencia, y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón Pérez.

    La visita de Wright se enmarca dentro del nuevo escenario en el que Washington se encargará del desarrollo y explotación de los recursos petrolíferos de Venezuela, como Trump se encargó de subrayar el mismo día en el que dio a conocer la detención del expresidente Maduro y su esposa, Cilia Flores

    El presidente estadounidense, por su parte, se refirió este miércoles al país latinoamericano durante un acto en el que firmó una orden para impulsar la industria del carbón, donde indicó que “tenemos un nuevo grupo de personas con el que nos hemos vuelto muy cercanos, llamado Venezuela”.

    “En este momento, tenemos 50 millones de barriles de petróleo en camino a Houston para su refinado”, agregó en un evento celebrado en la Casa Blanca en el que reafirmó su “compromiso con la independencia y el dominio energético de Estados Unidos”.

