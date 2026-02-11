SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Delcy Rodríguez recibe en Caracas al secretario de Energía de EE.UU. para revisar los nuevos acuerdos petrolíferos con Venezuela

    Chris Wright calificó de "histórica" su visita a Venezuela, donde además está previsto que examine algunos yacimientos de crudo y se reúna con representantes del sector empresarial local.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Imagen @OrlvndoA en X

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles en el Palacio de Miraflores, en Caracas, al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un gesto más de acercamiento entre ambos países tras la operación estadounidense que llevó al arresto de Nicolás Maduro.

    “El objetivo de dicho encuentro es revisar una agenda energética beneficiosa para ambas naciones, en el marco de la soberanía energética de la nación bolivariana y las relaciones históricas bilaterales”, señaló el ministro de Comunicación e Información venezolano, Miguel Pérez Pirela, a través de redes sociales.

    La reunión también contó con la presencia de la enviada especial de Washington para Venezuela, Laura Dogu, como el de su homólogo local, Félix Plasencia, y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón Pérez.

    Wright, por su parte, calificó de “histórica” su visita a la nación sudamericana, en la que está previsto que examine algunos yacimientos petrolíferos y se reúna, además de con funcionarios del Gobierno, con representantes del sector empresarial.

    En un comunicado del Departamento de Energía, se dejó constancia de que la presencia de Wright servirá para avanzar en la idea del presidente de EE.UU., Donald Trump, de “restaurar la prosperidad, la seguridad y la protección de Venezuela, Estados Unidos y todo el hemisferio occidental”.

    La Embajada de Estados Unidos en Venezuela señaló además que “el sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela”.

    La visita del secretario de la administración Trump se enmarca dentro del nuevo escenario en el que Washington se encargará del desarrollo y explotación de los recursos petrolíferos de Venezuela, tal y como el propio jefe de Estado norteamericano se encargó de subrayar el mismo día en el que dio a conocer la detención del expresidente Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    En las últimas horas, la Casa Blanca retiró otras sanciones al país caribeño para, en esta ocasión, permitir a empresas estadounidenses operar en el mercado petrolero local, como parte de un proceso iniciado el 7 de enero, que permite la venta y el transporte de crudo a los mercados de todo el mundo.

