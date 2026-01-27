SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Delcy Rodríguez reitera que Venezuela “no acepta órdenes” de ningún actor externo

    Responde a unos comentarios “ofensivos” del secretario del Tesoro de EEUU y asegura sentirse “feliz” de estar al frente de su país en una “coyuntura difícil”

    Por 
    Europa Press
    Facebook @delcyrodriguezv

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró que su país “no acepta órdenes” de ningún actor externo, respondiendo a unas declaraciones “ofensivas” del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien insinuó que Washington ha mantenido a algunos de los dirigentes venezolanos en sus cargos para acatar las órdenes del país norteamericano.

    “El secretario del Tesoro de Estados Unidos ha hecho unas declaraciones poco pertinentes y ofensivas, y tengo que responderlas. El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo”, declaró durante un evento con empresarios y autoridades del sector energético.

    La dirigente venezolana aseguró sentirse “feliz” de representar a sus compatriotas durante lo que calificó de “coyuntura difícil” para el país, tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de febrero, en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas y alrededores, que abrió una nueva página en sus relaciones con el gobierno estadounidense.

    No tenemos otro factor externo a quien obedecer”, reclamó durante una comparecencia en la que quiso destacar que ya tenía “conciencia” de las “amenazas personales” recibidas en su contra cuando accedió a la Presidencia venezolana apenas dos días después de la detención de su predecesor.

    Rodríguez ha vuelto a señalar que no tiene “miedo”. “Tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad internacional, de respeto mínimo en relaciones interpersonales y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela. A eso estamos dispuestos los venezolanos y venezolanas”, defendió.

    Estas declaraciones llegan poco después de que Bessent haya asegurado que los dirigentes del Ejecutivo venezolano acatarán “las órdenes” de la Administración de Donald Trump. “Todo el mundo dice: Bueno, ¿y si los líderes venezolanos vuelven a sus viejas costumbres? Creo que cuando vean los vídeos del presidente siendo expulsado de Caracas y en una celda de Nueva York, seguirán las órdenes estadounidenses”, sostuvo en una entrevista concedida al canal de Youtube Derecha Diario TV.

    En esta línea, el secretario del Tesoro subrayó que desde Washington “hemos dejado a los miembros del Gobierno (venezolano) en sus puestos y ellos se encargarán de administrar el país”, antes de insinuar que podría poner “bajo (su) custodia” a otros líderes, sin citar nombres, “en beneficio del pueblo venezolano”. “Y cuando creamos que es el momento adecuado, habrá elecciones libres y justas. Creo que (la líder opositora) María Corina Machado ha sido muy clara en su apoyo a lo que ha hecho el presidente Trump”, agregó.

    Así las cosas, reiteró que “nosotros no gobernamos el país, sino que aplicamos políticas” y anunció que “empezaremos a levantar las sanciones poco a poco”, si bien no adelantó un plazo ni fecha aproximada para llevar a cabo esta medida.

    Más sobre:Delcy RodríguezVenezuelaEE.UU.Estados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gigante china Anta Sports comprará la participación de la familia Pinault en la alemana Puma y acciones se disparan

    Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un lesionado: víctimas se encontraban reparando vehículo

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    Secretario general de la ONU alerta ante el Consejo de Seguridad de que “la ley de la selva” está reemplazando al Estado de derecho

    Por qué la IA no ha provocado el desempleo masivo que muchos temían, según un economista

    Lo más leído

    1.
    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

    2.
    El “Tour de la Gratitud”: la gira de Milei por las provincias argentinas que marca el inicio de su campaña para 2027

    El “Tour de la Gratitud”: la gira de Milei por las provincias argentinas que marca el inicio de su campaña para 2027

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un lesionado: víctimas se encontraban reparando vehículo
    Chile

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un lesionado: víctimas se encontraban reparando vehículo

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Seis excarabineros enfrentan formalización por muerte de joven en calabozo de Comisaría de Cauquenes

    Gigante china Anta Sports comprará la participación de la familia Pinault en la alemana Puma y acciones se disparan
    Negocios

    Gigante china Anta Sports comprará la participación de la familia Pinault en la alemana Puma y acciones se disparan

    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    Las dudas del mercado sobre proyección de Quiroz respecto a un segundo semestre “extremadamente dinámico”

    Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán
    Tendencias

    Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán

    Por qué la IA no ha provocado el desempleo masivo que muchos temían, según un economista

    Quién es Zhang Youxia, el general de alto rango de China acusado de revelar secretos nucleares a EEUU

    “Nunca jugó de primera”: la ácida crítica de los medios argentinos al debut de Vicente Pizarro en Rosario Central
    El Deportivo

    “Nunca jugó de primera”: la ácida crítica de los medios argentinos al debut de Vicente Pizarro en Rosario Central

    “Todavía nos está faltando intensidad”: la crítica de Daniel Garnero tras el revés de la UC ante Coquimbo Unido

    “Ya no se encuentra postrado”: revelan el estado de salud de Michael Schumacher, heptacampeón de la Fórmula 1

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión
    Cultura y entretención

    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión

    “¡Por el poder de Grayskull!“: qué se sabe de Amos del Universo, la nueva película de He-Man

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón
    Mundo

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    Secretario general de la ONU alerta ante el Consejo de Seguridad de que “la ley de la selva” está reemplazando al Estado de derecho

    Delcy Rodríguez reitera que Venezuela “no acepta órdenes” de ningún actor externo

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur