Denuncian a Javier Milei por corrupción en compra de medicamentos

Junto al mandatario de Argentina también fueron acusados su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y otras tres personas, por una trama relacionada con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Por 
Europa Press
El presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: REUTERS.

El presidente de Argentina, Javier Milei, y la secretaria de la Presidencia, su hermana Karina Milei, fueron denunciados este miércoles junto a otras tres personas por una presunta trama de corrupción relacionada con el aprovisionamiento de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La acusación, expuesta por el letrado Gregorio Dalbón -quien ha representado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner- y difundida en redes sociales, detalla un entramado “de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos”.

Junto a los hermanos Milei, el escrito señala al director de ANDIS, Diego Spagnuolo; el asesor de Karina, Eduardo “Lule” Menem, y al dueño de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker. Los denunciados habrían cometido “delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública”, tal como indica el documento.

La denuncia se basa en unos audios filtrados en la tarde de este miércoles por el canal de streaming Carnaval y recogidos posteriormente por medios locales como Clarín, en los que Spagnuolo admite la existencia de un sistema de “recaudación ilegal” que involucra al jefe del Estado, a su hermana y los otros tres acusados.

“De lo que cobran de medicamentos tienes que poner el 8%, lo tienes que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”, afirma el titular de ANDIS.

“A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, agrega Spagnuolo, mientras que en otro fragmento de la grabación asegura que “yo hablé con el presidente. Tengo todos los ‘WhatsApp’ de Karina. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita (dinero) a los prestadores”.

Dalbón solicitó en su escrito el registro de ANDIS, de la Secretaría de Presidencia y de las oficinas de Suizo Argentina. Asimismo, pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que analice los movimientos bancarios de la empresa implicada en la presunta trama, y una investigación sobre la composición societaria y posibles vínculos comerciales entre Suizo Argentina y funcionarios del Ejecutivo argentino.

El caso ha trascendido justo en una jornada en la que el Congreso ha rechazado el veto impuesto por el presidente Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con 172 votos a favor del proyecto, 72 en contra y dos abstenciones.

