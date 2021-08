Desde pizza gratis, descuentos en delivery a iPads y becas universitarias: los incentivos ofrecidos a los jóvenes en el mundo para que se vacunen

A comienzos de mes, buscando animar a los jóvenes a vacunarse contra el Covid-19, el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, anunció que los habitantes de la ciudad que pidieran cita para su primera inyección participarían automáticamente en un sorteo de entradas para la final de la Eurocopa 2020, la misma donde finalmente Italia se impuso a penales frente al local Inglaterra, en el estadio de Wembley. “Estamos tratando de animar al mayor número posible de londinenses a vacunarse, por lo que he anunciado un incentivo para que los jóvenes londinenses reciban la vacuna”, reiteró el edil en esa oportunidad.

Ahora, en un nuevo intento por promover la vacunación entre los más jóvenes, el ministro de Salud de Reino Unido, Sajid Javid, informó este domingo que restaurantes, aplicaciones de servicio de transporte y servicios de entrega de alimentos respaldarán la campaña de inoculación contra el Covid-19, ofreciendo descuentos e incluso pedazos de pizza gratis a quienes decidan vacunarse.

Un joven recibe una dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech en el Hospital Central Middlesex en Londres, el 1 de agosto de 2021. Foto: Reuters

En un comunicado, Javid animó a las personas de entre 18 y 29 años, más reacias a vacunarse que el resto de la población adulta, a “aprovechar estos descuentos”. “Las vacunas salvavidas no sólo los protegen a ustedes, a sus seres queridos y a su comunidad, sino que contribuyen a que volvamos a estar unidos al permitirles volver a hacer las cosas que extrañaban”, comentó.

Según la nota, aplicaciones de taxi como Uber y Bolt ofrecerán descuentos en sus servicios o incluso trayectos gratis a centros de vacunación, mientras que los jóvenes podrán comprar comida a precio reducido en Deliveroo, Uber Eats o Pizza Pilgrims.

El ministerio, que ha habilitado puntos de vacunación para jóvenes en galerías de arte y centros comerciales, precisó que en los próximos días se revelarán más incentivos, que podrían incluir descuentos en restaurantes o entradas más económicas en cines, teatros o festivales de música.

El programa está diseñado para impulsar la tasa de vacunación entre los adultos menores de 30 años en momentos en los que Reino Unido se apresura para vacunar a la mayor cantidad de personas posible antes de que empiece el clima frío. Aunque más del 90% de adultos británicos ha recibido al menos una dosis de la vacuna, la tasa de vacunación en personas de 18 a 30 años es del 60%, de acuerdo con estadísticas del gobierno.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, habla durante una visita a un sitio de vacunación en la Universidad Estatal de Nueva York, en Old Westbury, el 15 de marzo de 2021. Foto: Reuters

Pero Reino Unido no es el único país que trata de persuadir a los reacios a vacunarse. Ya en junio la Casa Blanca había anunciado una serie de incentivos nuevos del sector privado, desde bagels Panera y burritos Chipotle gratuitos hasta gift cards de servicio de entrega para estudiantes universitarios, con el objetivo de aumentar las tasas de vacunación contra el Covid-19 entre los jóvenes estadounidenses. Ello, luego de que la administración de Joe Biden reconociera que Estados Unidos no alcanzaría los objetivos de inoculación fijados para el 4 de julio.

La semana pasada, Biden pidió a los gobiernos estatales y locales que siguieran los pasos de Nueva York y Minnesota en torno a ofrecer US$ 100 para los que se vacunen, esperando que un incentivo financiero motive a los indecisos a inocularse mientras la variante delta altamente contagiosa arrasa con varias zonas del país.

La ciudad de Nueva York, que empezó regalando pasajes de metro o entradas a museos, anunció que a partir del viernes pasado entregaría US$ 100 a todo aquel que se vacune contra el Covid-19 en un centro municipal. “Diremos: ‘Gracias, estamos muy felices de que te has vacunado por ti, por tu familia y tu comunidad, aquí tienes US$ 100’”, declaró el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, en una conferencia de prensa desde El Bronx.

Asimismo, el político demócrata indicó que con esta inyección los neoyorquinos también recibirán el permiso de asistir a los “maravillosos” conciertos que se van a dar en la ciudad durante este verano boreal, como el megaconcierto gratuito en el que actuará Andrea Bocelli, Bruce Springsteen, Jennifer Hudson, Carlos Santana y Paul Simon, entre otros, que se celebrará en el Central Park el 21 de agosto. El estado de Nueva York ya había ofrecido antes numerosos incentivos para impulsar las vacunaciones, como sorteos de premios de US$ 5 millones y hamburguesas y papas fritas gratis.

En tanto, la semana pasada la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, anunció nuevos incentivos para la vacunación contra el Covid-19. Así, los jóvenes de la ciudad entre las edades de 12 y 17 años que aún no han recibido la vacuna serán elegibles para obtener una tarjeta de regalo de US$ 51. Los primeros 400 que se presenten para una inyección tendrán la opción de recibir un par de AirPods en lugar de la gift card. Además, todos los jóvenes del distrito, no solo los recién vacunados, ahora serán elegibles para ganar un iPad o una beca universitaria de US$ 25.000.

Alabama, por su parte, patrocina una competencia de TikTok para promover las vacunas entre los jóvenes de 13 a 29 años en vísperas del retorno a clases. El Departamento de Salud Pública de ese estado anunció a mediados julio la búsqueda de videos de cuatro jóvenes ganadores que recibirán tarjetas de regalo Visa de US$ 250. Se elegirán en función de la creatividad, la originalidad y la cantidad de veces que el video sea compartido y se anunciarán el 13 de agosto.

Personas esperan afuera de un centro de vacunación recién inaugurado en Atenas, Grecia, el 2 de abril de 2021. Foto: Reuters

En Grecia, el incentivo que se ofrece a los jóvenes es una tarjeta de débito digital de 150 euros denominada “pase de la libertad”, que se entregará a todas las personas de entre 18 y 25 años que se vacunen. La tarjeta, que será válida hasta fin de año, se podrá utilizar para viajes y actividades culturales. Además, habrá un mes gratis de datos telefónicos para quienes reciban su primera dosis.

Alrededor de 940.000 griegos de entre 18 y 25 años que tengan su primera dosis antes de fin de año serán elegibles para el bono en efectivo del “pase de la libertad”, dijo el gobierno. “Con el primer pinchazo de la vacuna (ellos) obtendrán una tarjeta prepago de 150 euros”, señaló el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, en una reunión ministerial. “Es una deuda con la juventud, un regalo de gratitud”, agregó.