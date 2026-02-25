SUSCRÍBETE
    Mundo

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Jorge Luis Páez Cordero, alias ‘Cucaracho’, era identificado como hombre de confianza del ‘Niño Guerrero’, líder de esta organización criminal transnacional.

    Por 
    Europa Press
    Imagen referencial

    La Policía Nacional de Colombia ha anunciado este martes la detención en Santa Marta, en el norte del país, de Jorge Luis Páez Cordero, alias ‘Cucaracho’, un presunto cabecilla de la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua y supuesto hombre de confianza de su líder, alias ‘Niño Guerrero’ al que las autoridades han vinculado con el tráfico de drogas a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

    “El Tren de Aragua sigue desmoronándose. En Santa Marta, la Policía de Colombia ha capturado a alias ‘Cucaracho’, cabecilla narcotraficante y hombre de confianza de alias ‘Niño Guerrero’, líder de esta organización criminal transnacional con presencia en varios países de América Latina”, ha informado a través de redes sociales el director del cuerpo, William Rincón.

    Sobre alias ‘Cucaracho’ pesaba una notificación roja de la Interpol, ha recordado el jefe de la Policía, que lo ha señalado como responsable de “coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de financiar estructuras criminales vinculadas al terrorismo y el tráfico ilegal de armas”.

    “Su captura golpea de manera directa las finanzas, la logística y la capacidad criminal del Tren de Aragua, reafirmando que Colombia no será refugio para quienes delinquen más allá de nuestras fronteras”, ha destacado Rincón.

    Por su parte, el director del Gaula -la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía colombiana-, Edgar Andrés Correa, ha identificado a alias ‘Cucaracho’ como Jorge Luis Páez Cordero y lo ha vinculado, además de con las actividades enumeradas por Rincón, con el “cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes y ganaderos de la región Caribe colombiana, además de estar vinculado en actividades de lavado de activos”.

    Asimismo, Correa ha indicado que, durante la intervención policial, “se han incautado elementos tecnológicos que permitirán avanzar” en las líneas de investigación del cuerpo, según sus declaraciones en vídeo difundidas en redes por la unidad policial que dirige.

    Por otro lado, la propia Policía ha informado, a través de un comunicado recogido por el portal Semana, de que Páez Cordero se había fugado de una cárcel en Venezuela y llevaba dos años en Colombia, hasta que este martes se ha producido su detención después de que el cuerpo haya obtenido imágenes del cabecilla nadando en una piscina de un apartamento de lujo en Santa Marta.

    “Este resultado, logrado en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA (siglas en inglés de la Administración para el Control de Drogas estadounidense), demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”, ha defendido la Policía colombiana.

