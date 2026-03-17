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    Dimite el director del Centro de Contraterrorismo de EE.UU. por discrepancias con la guerra en Irán

    "Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su influyente lobby estadounidense”, indicó Joe Kent.

    Por 
    Europa Press
    El hasta ahora director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joe Kent. Nathan Howard

    El hasta ahora director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joe Kent, ha anunciado este martes su dimisión alegando discrepancias con la Administración de Donald Trump por la guerra en Irán, un conflicto que no ve justificado y que achaca a “la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos”.

    Tras una profunda reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como director del Centro Nacional de Contraterrorismo, con efecto inmediato”, ha indicado en una carta dirigida al presidente estadounidense que ha hecho pública en redes sociales, en la que apunta directamente a sus diferencias respecto a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero contra Teherán.

    “No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su influyente lobby estadounidense”, ha indicado, al tiempo que señala un giro en la política exterior de Trump al que recuerda que rechaza operaciones militares en Medio Oriente que “arrebataban a Estados Unidos valiosas vidas de nuestros patriotas y agotaban la riqueza y la prosperidad de nuestra nación”.

    Kent insiste así en que Trump durante su primer mandato “entendió mejor que cualquier presidente moderno” cómo aplicar el poder militar estadounidense “sin arrastrarse a guerras interminables”, y pone de ejemplo las operaciones para liquidar al comandante de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, o los ataques contra Estado Islámico.

    Campaña de desinformación

    Sin embargo, considera que al inicio del nuevo mandato, Trump ha caído en la influencia de una “campaña de desinformación” generada por “altos cargos israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses” para crear un clima favorable a la guerra contra Teherán.

    “Esta cámara de eco se utilizó para engañarle y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, y que si actuaba ahora existía un camino claro hacia una victoria rápida. Esto era falso y constituye la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres”, ha denunciado, subrayando que Washington “no puede cometer ese error de nuevo”.

    Kent acaba su carta recordando su servicio en el Ejército estadounidense, su participación en operaciones de combate y la pérdida de su esposa “en una guerra impulsada por Israel”. “No puedo apoyar el envío de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no aporta ningún beneficio al pueblo estadounidense ni justifica el coste en vidas americanas”, ha indicado, recalcando al presidente norteamericano que “reflexione” sobre las acciones estadounidenses en Irán y “para quién lo están haciendo”.

    De este modo, el ya exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo insta a Trump a “cambiar de rumbo y trazar un nuevo camino” para Estados Unidos y de esta forma evitar “deslizarse hacia el declive y el caos”. “Usted tiene las cartas”, recalca.

    Más sobre:EE.UU.IránIsraelJoe KentCentro Nacional de ContraterrorismoTrumpMundo

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