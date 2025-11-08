Dinamarca aprueba ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años

El Parlamento de Dinamarca aprobó este viernes una ley que restringe el acceso a redes sociales como TikTok, Instagram, Snapchat y YouTube para menores de 15 años, salvo que estos cuenten con autorización de sus padres a partir de los 13.

La medida, que busca proteger la salud mental de los jóvenes frente al uso excesivo de las plataformas digitales, fue impulsada tras el discurso de apertura del Congreso, en el que la primera ministra Mette Frederiksen reclamó restricciones más estrictas ante la creciente preocupación por el bienestar emocional de los menores.

La ministra de Digitalización, Caroline Stage Olsen, explicó los motivos de la iniciativa: “Las llamadas redes sociales prosperan robando el tiempo, la infancia y el bienestar de nuestros hijos y vamos a poner fin a eso ahora”.

El proyecto, como explica el medio Ámbito, obtuvo un amplio respaldo político dentro del Parlamento danés, donde la mayoría de los partidos se mostró dispuesto a aprobarlo en la votación formal que se realizará en los próximos días.

Richard Ulloa.

La medida incluye campañas educativas, un fondo de 24 millones de dólares para protección digital infantil y la posibilidad de imponer multas de hasta el 6% de los ingresos globales a plataformas que incumplan la norma.

Según cifras oficiales del gobierno danés, el 94% de los menores de 13 años ya tiene al menos un perfil en redes y que las plataformas con mayor presencia en el país, entre los niños y adolescentes, son Snapchat, YouTube, Instagram y TikTok.

Un informe publicado en febrero por la Autoridad Danesa de Competencia y Consumo reveló además que los jóvenes locales dedican en promedio 2 horas y 40 minutos diarios a las redes sociales, lo que generó preocupación en organismos públicos y especialistas en salud mental.

Con la aprobación de esta ley, Dinamarca se convierte en uno de los primeros países europeos en fijar una edad mínima legal, siguiendo los pasos de Australia, que ya implementó una legislación que prohíbe a los menores de 16 años acceder a redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook.