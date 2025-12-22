SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Dinamarca pide “respeto a sus fronteras” tras el nombramiento de un enviado especial de EE.UU. para Groenlandia

    El anuncio de Trump se enmarca en las ya conocidas pretensiones de Washington de controlar este estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca.

    Por 
    Europa Press
    Donald Trump nombró al gobernador de Louisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia.

    El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha pedido este lunes “respeto a las fronteras danesas” tras el nombramiento del gobernador del estado estadounidense de Louisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia.

    “Este nombramiento confirma el interés estadounidense en Groenladia. Sin embargo, estamos determinados a que todo el mundo, incluido Estados Unidos, muestre respecto por la integridad territorial del reino”, ha aseverado el ministro, según informaciones del canal 2 de la televisión pública danesa.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, ha destacado que Landry “comprende lo esencial que es Groenlandia para la seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en materia de seguridad y supervivencia”.

    El anuncio se enmarca en las ya conocidas pretensiones de Washington de controlar este estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, incluso con desafíos a movimientos militares como herramienta de presión.

    Más sobre:DinamarcaGroenlandiaEE.UU.TrumpEnviado especialMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contralora Dorothy Pérez visita a José Antonio Kast en “La Moneda chica”

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Senador Flores ante riesgo de expulsión de Frei de la DC: “Si el TS avanza, habrá un nuevo quiebre dentro del partido”

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Ruth Hurtado: “Los chilenos están claros de que Kast no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro”

    Lo más leído

    1.
    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    2.
    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela

    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela

    3.
    Quién era Fanil Sarvarov, el alto general ruso muerto tras explotar una bomba en su automóvil en Moscú

    Quién era Fanil Sarvarov, el alto general ruso muerto tras explotar una bomba en su automóvil en Moscú

    4.
    EE.UU. intenta interceptar un tercer petrolero e investiga ruta del dinero de Venezuela a Irán

    EE.UU. intenta interceptar un tercer petrolero e investiga ruta del dinero de Venezuela a Irán

    5.
    Vicepresidenta de Venezuela confirma el zarpe de un buque con petróleo rumbo a Estados Unidos

    Vicepresidenta de Venezuela confirma el zarpe de un buque con petróleo rumbo a Estados Unidos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Contralora Dorothy Pérez visita a José Antonio Kast en “La Moneda chica”
    Chile

    Contralora Dorothy Pérez visita a José Antonio Kast en “La Moneda chica”

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Senador Flores ante riesgo de expulsión de Frei de la DC: “Si el TS avanza, habrá un nuevo quiebre dentro del partido”

    Las dos proyecciones económicas de Mario Marcel para el próximo año
    Negocios

    Las dos proyecciones económicas de Mario Marcel para el próximo año

    El oro y la plata anotan otro fuerte salto y alcanzan nuevos máximos históricos

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas
    Tendencias

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    El sufrimiento del Getafe tras caer contra el Betis de Manuel Pellegrini: “La diferencia es abismal”
    El Deportivo

    El sufrimiento del Getafe tras caer contra el Betis de Manuel Pellegrini: “La diferencia es abismal”

    Figura del Betis de Manuel Pellegrini realiza grave denuncia por homofobia

    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años
    Cultura y entretención

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein
    Mundo

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Dinamarca pide “respeto a sus fronteras” tras el nombramiento de un enviado especial de EE.UU. para Groenlandia

    Pedro Sánchez nombra nueva ministra de Educación y portavoz de gobierno tras derrota del PSOE en Extremadura

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar