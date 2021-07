Director de Human Rights Watch por protestas en Cuba: “No hemos visto nunca algo similar”

Inéditas manifestaciones se han registrado en distintos puntos de Cuba en las últimas horas. Los cubanos se han movilizado protestando por el desabastecimiento en la isla, así como también por los precios elevados de los alimentos en medio de la crisis económica y sanitaria causada por el Covid.

Ante este escenario, el presidente de ese país,, Miguel Díaz-Canel, hizo un llamado a sus adherentes a salir a las calles para defender la revolución ante las protestas. “Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución en todos los lugares. No vamos a entregar la soberanía de nuestra Patria”, dijo.

Hoy, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se refirió a estas protestas en radio Duna, señalando que “este es un proceso de manifestaciones muy masivas, no hemos visto nunca algo similar. Hubo algo parecido el 94, pero no se extendió en distintas puntos del país”.

Sobre las causas de las manifestaciones, explicó: “Evidentemente, esto está motivado por una combinación de factores, la falta de libertades públicas, la recesión, pero también el Covid, las condiciones económicas, los apagones constantes eléctricos, la falta de oportunidades y futuro”.

Respecto a la decisión de Díaz-Canel, de llamar a sus adherentes a que salgan a las calles a “defender la revolución”, Vivanco dijo que es “criminal”.

“Estamos hablando de una dictadura. No es cualquier persona, él es el jefe, la cabeza, de una maquinaria represiva que se ha mantenido en el poder por más de sesenta años. La reacción de Díaz-Canel no solo es irresponsable, es criminal. No hay ninguna disposición al diálogo. Refleja no solo una actitud represiva, sino un total desconocimiento de las condiciones de vida y la realidad que viven de los cubanos. Describir esa situación como si fuera de agentes extranjeros pagados por Estados Unidos es un discurso ya demasiado añejo, que no hay ninguna base con lo que hoy existe en Cuba que es un tremendo descontento, un hartazgo con el sistema y con el régimen”.

Asimismo, el director de Human Right Watch dijo que “algo que ha contribuido mucho a este movimiento son las redes sociales. La capacidad reciente que han descubierto los cubanos en los últimos tres, cuatro, cinco años, quizás un poco más, de contar con Instagram, subir videos a YouTube, comunicarse vía Facebook. Por eso el régimen está en este instante controlando internet, ayer lo suspendió”.

En ese sentido, dijo que las redes sociales han servido para “la gente se organice, se oxigene y al mismo tiempo visibilice los abusos”.

Vivanco señaló que su organismo cuenta con datos de muchos “detenidos arbitrariamente” y heridos en en la ciudad de Camagüey.

“Es una situación de una incertidumbre total, absolutamente sin precedentes”, remató.

En Chile

Por otro lado, ayer en nuestro país, ciudadanos cubanos residentes en Chile llegaron hasta el frontis del consulado de su país en Santiago para apoyar las manifestaciones contra el gobierno de La Habana.

La multitud llegó cerca de las 16 horas hasta la sede ubicada en calle Los Leones con Vicuña Cifuentes, en la comuna de Providencia, donde gritaron consignas contra la administración del presidente Miguel Díaz-Canel.

Por su lado, el Partido Comunista de Chile manifestó su apoyo al gobierno cubano. “Repudiamos intensificación del bloqueo y acciones de interferencia y agresiones norteamericanas contra Cuba. Exigimos fin del bloqueo. Nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo cubano”, indicó el PC chileno a través de su cuenta de Twitter.