    Mundo

    Director de Instagram niega que las redes sociales puedan ser “clínicamente adictivas” en un juicio histórico contra Meta

    Para Adam Mosseri el usar la plataforma es más comparable a mirar Netflix en exceso que a sufrir una adicción clínica. Además negó que la plataforma apunte a usuarios más jóvenes para maximizar sus ganancias.

    Por 
    Lya Rosen
    Captura de pantalla

    El director de Instagram, Adam Mosseri, afirmó esta miércoles que no cree que los usuarios puedan ser “clínicamente adictos” a la aplicación de redes sociales, añadiendo que usarla es más comparable a mirar Netflix en exceso que a sufrir una adicción clínica.

    Las declaraciones fueron realizadas por Mosseri en el histórico juicio por adicción a las redes sociales contra Meta, empresa matriz de YouTube e Instagram, donde subió al estrado como el primer ejecutivo en testificar.

    La demanda fue interpuesta por una mujer de 20 años, identificada como Kaley, que alega que dichas compañías desarrollaron intencionalmente funciones adictivas para atraer a los jóvenes, lo que, a su juicio, daña su salud mental.

    Como consignó CNN, la demanda es la primera de más de 1.500 casos similares que llegarán a juicio y podría servir como prueba de si los gigantes de las redes sociales pueden ser considerados responsables ante las afirmaciones de que sus plataformas han afectado el bienestar emocional de los usuarios más jóvenes.

    El abogado de la demandante, Mark Lanier, fue quien interrogó a Mosseri sobre si Instagram prioriza las ganancias por sobre la salud y la seguridad de los menores, y si él piensa que supervisa una aplicación que está hecha para atraer a los usuarios en la adolescencia.

    El director de Instagram afirmó que nunca antes había testificado en un juicio como este y dijo que no creía que fuera posible ser adicto a su red social, pero que sí podía haber un “uso problemático”, aunque a su parecer varía según la persona.

    “Creo que es importante diferenciar entre la adicción clínica y el consumo problemático”, dijo Mosseri. “Estoy seguro de haber dicho que era adicto a una serie de Netflix cuando la vi toda de un tirón hasta muy tarde una noche, pero no creo que sea lo mismo que la adicción clínica”.

    Aunque admitió que no es médico para comprobarlo, para luego agregar que “es relativo” el uso de la plataforma, pero que “sí, existe la posibilidad de usar Instagram más de lo que uno se siente cómodo”.

    En cuanto a la insinuación de que Instagram apunta a usuarios más jóvenes para maximizar ganancias, Mosseri, quien se convirtió en director de la red social en 2018 después de unirse a la empresa entonces conocida como Facebook en 2008, señaló que esta era falsa.

    “Ganamos menos dinero con los adolescentes que con cualquier otro grupo demográfico en la plataforma”, dijo, mientras era interrogado por una de las abogadas de Meta, Phyllis Jones.

    Para después asegurar que: “Los adolescentes no se registran en anuncios y no tienen muchos ingresos disponibles”.

