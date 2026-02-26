Director del Foro Económico Mundial renuncia por vínculos con Jeffrey Epstein

Børge Brende, director ejecutivo y presidente del Foro Económico Mundial (FEM), anunció el jueves su dimisión tras una investigación independiente de la misma organización sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Su dimisión se produjo menos de un mes después de la publicación de la última tanda de archivos relacionados con Epstein, que aparentemente demostraron que Brende, quien fue exministro de Asuntos Exteriores de Noruega, mantuvo contacto con el acusado de tráfico sexual mucho después de que este fuera condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor en 2008.

El foro, conocido por organizar la cumbre anual de líderes mundiales en Davos, Suiza, declaró que la revisión independiente no había encontrado “preocupaciones adicionales a las ya reveladas”.

Logo del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Foto: archivo DENIS BALIBOUSE

Brende afirmó que, tras una cuidadosa consideración, deseaba que el foro continuara su labor sin distracciones. “Respetamos su decisión de dimitir”, añadió la organización, expresando su agradecimiento a Brende por su liderazgo fundamental durante un período crucial de reformas.

El año pasado, la junta directiva del FEM anunció la apertura de una investigación sobre las acusaciones de conducta indebida de su fundador, Klaus Schwab, quien dimitió de la presidencia en abril.

Noruega

Brende se encuentra entre varios noruegos prominentes mencionados en los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en las últimas semanas, que revelaron cómo Epstein había cortejado a políticos de todo el mundo.

En Gran Bretaña, los archivos de Epstein gatillaron una crisis dentro de la monarquía y del gobierno. Andrés Mountbatten-Windsor, el expríncipe, y Peter Mandelson, exembajador británico en Washington, fueron arrestados recientemente por sus vínculos con Epstein.

Thorbjørn Jagland, ex primer ministro de Noruega. Foto: archivo

Pero pocos países se han visto tan afectados por las revelaciones como Noruega. Thorbjørn Jagland, ex primer ministro, fue acusado de “corrupción flagrante” en relación con sus vínculos con el fallecido magnate. La futura reina, la princesa heredera Mette-Marit, pidió disculpas públicas por haber mantenido contacto con el agresor sexual. Dijo que lamentaba “haber tenido contacto con Epstein” después de que correos electrónicos aparentemente revelaran una larga y estrecha relación entre ellos.

Y la policía está investigando a la diplomática noruega Mona Juul y a su esposo, Terje Rød-Larsen, después de que los medios informaran que la pareja había recibido 10 millones de dólares en el testamento de Epstein. Juul, quien fue embajadora de Noruega en Jordania e Irak, renunció.

El último fragmento de los archivos parece indicar que Brende mantuvo una relación con Epstein al menos hasta mediados de 2019, apenas unos meses antes de que perdiera la vida en una cárcel de Nueva York.

Brende había declarado previamente a la radio pública noruega que desconocía por completo sus actos y su pasado delictivo, y que nunca habría conocido al Epstein de haberlo sabido.