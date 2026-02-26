SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Director del Foro Económico Mundial renuncia por vínculos con Jeffrey Epstein

    Børge Brende, quien también fue ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, estaba siendo investigado desde principios de mes por la misma organización.

    Por 
    Ignacio Vera
    Director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Borge Brende. Foto: archivo SALVATORE DI NOLFI

    Børge Brende, director ejecutivo y presidente del Foro Económico Mundial (FEM), anunció el jueves su dimisión tras una investigación independiente de la misma organización sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

    Su dimisión se produjo menos de un mes después de la publicación de la última tanda de archivos relacionados con Epstein, que aparentemente demostraron que Brende, quien fue exministro de Asuntos Exteriores de Noruega, mantuvo contacto con el acusado de tráfico sexual mucho después de que este fuera condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor en 2008.

    El foro, conocido por organizar la cumbre anual de líderes mundiales en Davos, Suiza, declaró que la revisión independiente no había encontrado “preocupaciones adicionales a las ya reveladas”.

    Logo del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Foto: archivo DENIS BALIBOUSE

    Brende afirmó que, tras una cuidadosa consideración, deseaba que el foro continuara su labor sin distracciones. “Respetamos su decisión de dimitir”, añadió la organización, expresando su agradecimiento a Brende por su liderazgo fundamental durante un período crucial de reformas.

    El año pasado, la junta directiva del FEM anunció la apertura de una investigación sobre las acusaciones de conducta indebida de su fundador, Klaus Schwab, quien dimitió de la presidencia en abril.

    Noruega

    Brende se encuentra entre varios noruegos prominentes mencionados en los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en las últimas semanas, que revelaron cómo Epstein había cortejado a políticos de todo el mundo.

    En Gran Bretaña, los archivos de Epstein gatillaron una crisis dentro de la monarquía y del gobierno. Andrés Mountbatten-Windsor, el expríncipe, y Peter Mandelson, exembajador británico en Washington, fueron arrestados recientemente por sus vínculos con Epstein.

    Thorbjørn Jagland, ex primer ministro de Noruega. Foto: archivo

    Pero pocos países se han visto tan afectados por las revelaciones como Noruega. Thorbjørn Jagland, ex primer ministro, fue acusado de “corrupción flagrante” en relación con sus vínculos con el fallecido magnate. La futura reina, la princesa heredera Mette-Marit, pidió disculpas públicas por haber mantenido contacto con el agresor sexual. Dijo que lamentaba “haber tenido contacto con Epstein” después de que correos electrónicos aparentemente revelaran una larga y estrecha relación entre ellos.

    Y la policía está investigando a la diplomática noruega Mona Juul y a su esposo, Terje Rød-Larsen, después de que los medios informaran que la pareja había recibido 10 millones de dólares en el testamento de Epstein. Juul, quien fue embajadora de Noruega en Jordania e Irak, renunció.

    El último fragmento de los archivos parece indicar que Brende mantuvo una relación con Epstein al menos hasta mediados de 2019, apenas unos meses antes de que perdiera la vida en una cárcel de Nueva York.

    Brende había declarado previamente a la radio pública noruega que desconocía por completo sus actos y su pasado delictivo, y que nunca habría conocido al Epstein de haberlo sabido.

    Más sobre:Borge BrendeNoruegaForo Económico MundialJeffrey EpsteinMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein

    Dólar rompe con tendencia bajista impulsado por cifras sólidas de empleo en Estados Unidos

    Chile es uno de los países en América Latina con mayores ingresos para los conductores de Uber

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal

    Lo más leído

    1.
    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    2.
    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    3.
    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    4.
    EE.UU. autoriza venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones

    EE.UU. autoriza venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final
    Chile

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete entra en fase final y veredicto se conocería la próxima semana

    Dólar rompe con tendencia bajista impulsado por cifras sólidas de empleo en Estados Unidos
    Negocios

    Dólar rompe con tendencia bajista impulsado por cifras sólidas de empleo en Estados Unidos

    Chile es uno de los países en América Latina con mayores ingresos para los conductores de Uber

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China
    Tendencias

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Sebastián Báez por los octavos de final del BCI Seguros Chile Open
    El Deportivo

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Sebastián Báez por los octavos de final del BCI Seguros Chile Open

    El reconocimiento internacional que recibe el Ironman 70.3 de Valdivia: “La ciudad está para las grandes ligas del triatlón”

    El dolor de cabeza que suma Daniel Garnero en la UC en la antesala del duelo ante Ñublense

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos
    Cultura y entretención

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos

    Noche de baile y euforia: la renovación de votos con Miguel Bosé en Chile

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”

    Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein
    Mundo

    Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein

    Director del Foro Económico Mundial renuncia por vínculos con Jeffrey Epstein

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?