Donald Trump asegura que Irán está “negociando” y sugiere que Mojtaba Jamenei podría estar muerto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las autoridades de Irán están negociando el fin de la guerra. Sin embargo, descartó que haya un acuerdo inmediato.

Las razones para dilatar un acuerdo por la paz en Medio Oriente se dan luego de sembrar dudas sobre el liderazgo del país y también sobre el líder supremo, Mojtaba Jamenei, de quien sostuvo que puede estar “gravemente herido” o incluso “muerto”.

“Están negociando, y nosotros siempre hablamos (...). Yo hablo con todo el mundo, porque a veces de eso salen resultados”, señaló Trump en declaraciones entregadas desde la Casa Blanca.

En todo caso, detalló que Teherán puede “no estar listo todavía” para un pacto, a la luz de que “están recibiendo una paliza”.

“No sé si están listos aún”, dijo y seguidamente, el dirigente estadounidense apuntó respecto a las dudas sobre el liderazgo en Irán indicando que “ni siquiera se sabe quiénes son sus líderes” por lo que dificulta cualquier acuerdo.

“Todos sus líderes están muertos, hasta donde sabemos. Pero están todos muertos. No sabemos con quién estamos tratando”, recalcó, tras subrayó que Washington acabó con la cúpula dirigente del país en sus oleadas de bombardeos sobre la República Islámica.

Llegado este punto, Trump insistió en la teoría de que el líder supremo iraní puede estar “gravemente herido” o incluso “muerto”, tras ahondar en que no hay imágenes de Jamenei, algo que tachó de “muy inusual”.

“Mucha gente está diciendo que está gravemente desfigurado. Dicen que perdió una pierna, una de ellas, y que ha resultado muy gravemente herido. Otras personas dicen que está muerto. Nadie dice que esté al cien por cien sano”, dijo.

El inquilino de la Casa Blanca ahondó en que al nuevo dirigente iraní no se le ha visto. “A este no lo hemos visto en absoluto. Así que eso puede deberse a muchas razones diferentes”, esgrimió.