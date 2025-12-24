SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    EE.UU. anuncia sanciones "al máximo" contra Venezuela y Maduro dice que recibió "apoyo abrumador" del Consejo de Seguridad de la ONU

    El organismo internacional sesionó de urgencia este martes, en medio de la escalada de tensiones entre Caracas y Washington por la supuesta campaña contra el narcotráfico con la que Donald Trump busca ejercer presión sobre su par venezolano.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Europa Press

    El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que su país ha recibido un “apoyo abrumador” del Consejo de Seguridad de la ONU, reunido de urgencia en la jornada, en medio de la escalada de tensiones entre Caracas y Washington por la supuesta campaña contra el narcotráfico con la que Donald Trump busca ejercer presión sobre su par venezolano.

    “El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y al derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio”, sostuvo Maduro durante un acto público transmitido por la cadena de televisión estatal VTV, en el que volvió a asegurar que “nada ni nadie podrá derrotar a la nación”.

    Asimismo, el mandatario tildó de nuevo de “piratería” las incautaciones de petroleros por parte de Estados Unidos, coincidiendo con la aprobación, este mismo martes, en la Asamblea Nacional, de una ley que castiga con hasta 20 años de cárcel a “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con Venezuela y sus entidades, por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras”.

    En los mismos términos triunfantes se manifestó el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, asegurando que el país latinoamericano “ha obtenido una gran victoria en el seno de Naciones Unidas”.

    “Quedó demostrado que ningún país del mundo, ni siquiera los aliados históricos de Estados Unidos, avala el uso ni la amenaza del uso de la fuerza, en violación de la Carta de la ONU, para someter a una nación libre y soberana bajo el falso pretexto del combate al narcotráfico”, sostuvo en un comunicado difundido a través de Telegram.

    Asimismo,subrayó que “quedó en evidencia que la amenaza o el uso de la fuerza contra Venezuela (...) responde a una lógica colonial, impulsada desde Washington bajo la Doctrina Monroe” -que guió la política exterior norteamericana en el siglo XIX y buena parte del XX- y que “fue condenada la piratería en alta mar utilizada para apropiarse de los recursos petroleros de Venezuela”.

    Críticas a EE.UU.

    Las autoridades venezolanas realizaron tales declaraciones sobre la sesión de este martes del Consejo de Seguridad, convocada a petición de Caracas, en la que sus aliados Rusia y China criticaron las acciones de Estados Unidos hacia el país latinoamericano.

    El represente ruso ante el organismo multilateral, Vasili Nebenzia, denunció lo que calificó de “actitud de cowboy” por parte de Washington y relevó la “evidente” responsabilidad del país norteamericano en las “catastróficas consecuencias” en las crecientes presiones sobre Venezuela.

    Asimismo, defendió que las operaciones estadounidenses en su supuesta campaña contra el narcotráfico “van en contra de todas las normas fundamentales del Derecho Internacional”, incluido el bloqueo a los petroleros sancionados, lo que ha tachado de “agresión flagrante”.

    Más comedido se mostró el representante chino, Sun Lei, manifestando la oposición del gigante asiático a “todos los actos de unilateralismo e intimidación” y su apoyo “a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional”.

    EE.UU. anuncia sanciones “al máximo”

    Con antelación, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que Venezuela es víctima de “la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo” por parte de Estados Unidos, quien “quiere le entreguemos nuestro río Orinoco, nuestro lago de Maracaibo, nuestra isla de Margarita, nuestras playas, ríos, llanos y montañas”, y advirtió de que “la agresión es continental”.

    “Alertamos al mundo, Venezuela es sólo el primer objetivo de un plan mayor. El gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos”, aseguró, después de reiterar que “Estados Unidos no lucha contra el narcotráfico en el Caribe, (sino que) su misión es apoderarse de los recursos venezolanos”.

    Por su parte, el embajador permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, sostuvo que su país impondrá sanciones “al máximo” contra Venezuela, las que incluyen “las ganancias de la venta de petróleo utilizadas para financiar” al Cártel de los Soles y a Tren de Aragua, considerados organizaciones terroristas por Washington.

    “La realidad es que los petroleros sancionados son el principal sustento económico de Maduro y su régimen ilegítimo”, agregó, antes de apuntar a que estos buques “también financian” a los citados grupos criminales.

    Waltz aseguró además que Trump empleará “todo el poder y la fuerza de Estados Unidos para enfrentar y erradicar a estos cárteles de la droga que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo”.

    La reunión del Consejo de Seguridad tiene lugar en un contexto de creciente escalada entre Washington y Caracas, después de que los ataques del Ejército estadounidense contra supuesta narcolanchas en aguas del Caribe y del Pacífico hayan superado ya el centenar de víctimas mortales.

    Además, el gobierno del país norteamericano mantiene un bloqueo a todos los petroleros sancionados que salgan y entren de Venezuela y en las últimas semanas su Guardia Costera ha interceptado varios buques con crudo del país sudamericano.

