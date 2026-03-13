EE.UU. aumenta despliegue en Medio Oriente con envío de 2.500 marines y un buque de asalto anfibio

El funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos relacionados con planes militares delicados, indicó a The Associated Press este viernes que se ha ordenado el despliegue de 2.500 efectivos de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines y del buque de asalto anfibio USS Tripoli en Medio Oriente.

Esta medida representa un importante aumento de tropas en la región, destacó la agencia de noticias.

Las Unidades Expedicionarias de Infantería de Marina no solo están entrenadas y equipadas para realizar desembarcos anfibios, sino que también se especializan en reforzar la seguridad en embajadas, evacuar civiles y brindar ayuda en casos de desastre.

Si bien el despliegue representa un aumento significativo de tropas en la región, no implica necesariamente que una operación terrestre sea inminente o que vaya a llevarse a cabo, indicó la agencia.

La 31ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, así como el USS Tripoli y otros buques de asalto anfibio que transportan a los infantes de marina, tienen su base en Japón y han estado en alta mar en aguas del Océano Pacífico durante los últimos días, según imágenes publicadas por el Ejército. Su ubicación los sitúa a más de una semana de las aguas cercanas a Irán.