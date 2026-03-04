EE.UU. estaría preparando acusación contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero

La administración de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, evalúa presentar cargos por presunta corrupción y lavado de dinero contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Así lo reportó la agencia Reuters, que citó a cuatro fuentes ligadas a la investigación en curso, quienes señalaron que Rodríguez ya habría recibido una notificación verbal sobre el caso penal que se prepara en su contra.

De acuerdo al medio, la indagatoria es liderada por la Fiscalía federal de Estados Unidos en Miami y se desarrolla de manera reservada. Las fuentes agregaron que la acusación ha evolucionado en los últimos dos meses y que estaría vinculada al presunto blanqueo de capitales provenientes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

En ese contexto, Reuters indicó que parte de los hechos investigados se habrían desarrollado entre 2021 y 2025, según distintos testimonios recogidos por la agencia.

Pese a que el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, desmintió públicamente la información a través de la red social X, Reuters ratificó su reporte mediante un comunicado, afirmando que “el Departamento de Justicia está preparando una acusación contra Delcy Rodríguez”.

Según la publicación, el eventual proceso judicial también se enmarca en las tensiones entre Washington y Caracas tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero, en medio de una operación estadounidense.

En ese escenario, la agencia sostuvo -citando a fuentes cercanas al caso- que el borrador de la acusación podría ser utilizado como una herramienta de presión en las negociaciones con autoridades venezolanas, particularmente en relación con la eventual extradición de personas vinculadas al entorno de Maduro, entre ellas su esposa, Cilia Flores.

Consultados por Reuters, tanto organismos estadounidenses involucrados en la investigación como el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela declinaron referirse al caso.

El viernes pasado, en tanto, Rodríguez solicitó públicamente a Trump el levantamiento de las sanciones contra Venezuela.

“Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria”, afirmó en un acto con jóvenes chavistas.

Durante la misma actividad, la autoridad sostuvo que “Venezuela nunca ha sido un país que amenace a los Estados Unidos ni a ningún país del planeta”.