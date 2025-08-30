EE.UU. niega visa al presidente palestino para la Asamblea General de la ONU

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, figura entre los cerca de 80 funcionarios a quienes Estados Unidos les negará la visa para participar en la Asamblea General de la ONU, que se realizará en septiembre en Nueva York.

La decisión se produce en momentos en que Francia planea impulsar el reconocimiento de un Estado palestino durante la cumbre. Israel, por su parte, rechaza categóricamente la creación de un Estado palestino y ha buscado equiparar a la Autoridad Palestina, basada en Cisjordania, con el grupo terrorista Hamás, que opera en la Franja de Gaza.

Estados Unidos e Israel han señalado que reconocer un Estado palestino podría beneficiar al movimiento islamista. El gobierno de Donald Trump ha respaldado plenamente a Israel al expresar su oposición al reconocimiento de Palestina.

Además, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado en reiteradas oportunidades la idea de una solución de dos Estados, la fórmula internacional tradicional para resolver el conflicto israelí-palestino.

En este contexto, Canadá y Australia también han manifestado su intención de reconocer a Palestina, mientras que Reino Unido advirtió que podría hacerlo si Israel no acepta un alto al fuego en Gaza.

Desde la Unión Europea pidió a Washington reconsiderar su decisión.