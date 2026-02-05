El drama que conmueve a EE.UU.: Las claves del aparente secuestro de la madre de la presentadora de TV Savannah Guthrie

Savannah Guthrie y su madre Nancy en el programa Today de la NBC, en junio de 2023.

“Estamos listos para hablar”, dijo Savannah Guthrie, junto a dos hermanos, en un video: “Sin embargo, vivimos en un mundo donde las voces e imágenes son fácilmente manipulables. Necesitamos saber, sin ninguna duda, que está viva y que la tienen”. La grabación, que se hizo pública por redes sociales, busca dar con la madre de Guthrie, Nancy, de la cuál se desconoce el paradero, y que se presume, fue secuestrada.

La presentadora Savannah Guthrie, del histórico programa matutino de noticias y conversación estadounidense Today de la cadena NBC News, está en medio de la atención luego de que su madre desapareciera, en un caso que conmueve e intriga a todo Estados Unidos. Aseguró que estaban dispuestos a pagar rescates por la madre, pero que necesitaban, antes que nada, pruebas de que seguía viva.

En el video, Guthrie intentó contener las lágrimas mientras se sentaba entre sus hermanos mayores, Annie y Camron, y leía de un papel. Mencionó, además, que su familia había oído hablar de supuestas cartas de rescate que se habían enviado a medios de comunicación, buscando dinero a cambio de la liberación de su madre.

Savannah Guthrie y sus hermanos en el mensaje público para obtener una señal de vida de su madre.

Al menos dos medios de comunicación, TMZ, el sitio web de noticias sobre celebridades, y KOLD, una filial de CBS en Tucson, afirmaron haber recibido mensajes que parecían ser notas de rescate y los reenviaron a las autoridades. TMZ indicó que la nota que recibió su redacción exigía millones de dólares en bitcoins, e incluía una descripción de los daños sufridos en la casa de Nancy Guthrie, presuntamente ocurridos durante su secuestro. No estaba claro, sin embargo, si la descripción de los daños era exacta.

El departamento del sheriff ha declarado estar al tanto de las notas, tener copias de ellas y tomar en serio todas las pistas. El FBI ha estado realizando entrevistas y revisando datos de teléfonos celulares.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez después de que su yerno la dejara en su casa, en un tranquilo barrio a las afueras de Tucson, Arizona, el sábado 31 de enero, alrededor de las 9:30 pm. No se presentó a la iglesia como hace todos los domingos a la mañana siguiente, desencadenando así una búsqueda a gran escala.

Savannah Guthrie y su madre en una edición del programa de Today, de la NBC.

Los Guthrie y la policía han declarado que Nancy Guthrie tiene una mente lúcida, pero tiene dificultades para desplazarse y necesita medicación diaria. “La necesita para sobrevivir”, declaró Savannah Guthrie en el video. “La necesita para no sufrir”.

Chris Nanos, sheriff del condado de Pima, Arizona, ha declarado que de momento los investigadores no tienen sospechosos en particular, y desconocen cuántas personas podrían haber estado involucradas en el secuestro, ni cuáles podrían ser sus motivaciones.

Lo que sí se vio fueron “indicios de allanamiento forzado” en la casa de Nancy. Asimismo, debido a la movilidad reducida de la mujer, las autoridades no creen que haya salido sola, por lo que el caso se investiga como un posible crimen. “¿Hay alguien por ahí que secuestra a ancianos en plena noche, todas las noches? No creemos que sea así. Creemos que a Nancy la sacaron de su casa contra su voluntad”, aseguró el sheriff Nanos.

El caso ha conmocionado a todo el país, y el mismo presidente Donald Trump llamó a la presentadora de televisión, luego de emitir su video. Asimismo, mando 100 agentes de la FBI para reforzar la investigación. En su red Truth Social escribió: “Las oraciones de nuestra nación están con ella y su familia. DIOS BENDIGA Y PROTEJA A NANCY”.

Foto promocional con los panelistas de Today, de la NBC.

Nancy Guthrie, profesional de comunicaciones jubilada, era una voluntaria incondicional en distintas asociaciones locales, y se la veía con frecuencia en su comunidad de Tucson. Vive en una zona tranquila y adinerada de Catalina Foothills, justo al norte de Tucson, pero no en una urbanización cerrada, sino más bien en un barrio con casas separadas por amplios terrenos, cactus y matorrales desérticos.

De 54 años, su hija Savannah es conocida en todo el país como copresentadora principal del programa Today, de la NBC, cargo que ocupa desde julio de 2012. Nació en 1971 en Melbourne, Australia. Dos años después, la familia llegó a Tucson, Arizona, donde vivía su madre al momento de su posible secuestro. En 2015, Savannah y su madre regresaron a Australia para un programa especial del programa “Today” donde se mostró su lugar de nacimiento.

Se esperaba que Guthrie viajara a los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, pero ya no formará parte del equipo de reporteros. “Savannah no nos acompañará en los Juegos Olímpicos, ya que se centra en estar con su familia en estos momentos difíciles”, decía el comunicado del canal. “Nuestros corazones están con ella y con toda la familia Guthrie mientras continúa la búsqueda de su madre”, agregó.