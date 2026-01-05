SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El hijo de Maduro pide “trabajar para traer sano y salvo” a su padre tras su captura a manos de Estados Unidos

    “Vamos a levantar las banderas de Chávez y a trabajar por traer sano y salvo a Nicolás Maduro", señaló su hijo, Nicolás Ernesto Maduro.

    Por 
    Europa Press

    Nicolás Ernesto Maduro, el hijo de Nicolás Maduro, ha lanzado un mensaje a la población para que se movilice en contra del ataque perpetrado el sábado por el Ejército de Estados Unidos contra el país sudamericano y ha abogado por “trabajar para traer sano y salvo” a su padre, quien fue capturado durante la incursión y trasladado a territorio estadounidense.

    “Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, al lado de este pueblo”, ha dicho, antes de recalcar que la movilización popular debe centrarse en “levantar las banderas de dignidad” y en rechazar cualquier percepción de debilidad. “No nos van a ver débiles”, ha sostenido.

    “Vamos a levantar las banderas de Chávez y a trabajar por traer sano y salvo a Nicolás Maduro", ha dicho, según ha informado la emisora Radio Miraflores. “Estamos firmes. Vamos para adelante”, ha subrayado, en un mensaje dirigido a las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los movimientos sociales.

    Así, ha reclamado participación en las movilizaciones convocadas durante estos días para denunciar la operación estadounidense, en la que también fue capturada la primera dama venezolana, Cilia Flores, trasladada a Estados Unidos junto a Maduro, quien comparecerá este lunes ante un tribunal para hacer frente a cargos de conspiración narco-terrorista.

    Más sobre:Estados UnidosVenezuelaNicolás MaduroDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Congreso retoma discusión fast track de reformas políticas y aflora fórmula para salvar a Evópoli y a la FRVS

    Denuncias de fraudes suben a su mayor nivel en 12 años al cierre del tercer trimestre de 2025

    Trump insiste en reclamar Groenlandia para Estados Unidos pese al rechazo de Dinamarca

    Delcy Rodríguez llama a la cooperación con Estados Unidos en su primer mensaje como presidenta encargada de Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Trump endurece el tono con Delcy Rodríguez y fija las reglas para una transición bajo tutela de EE.UU. en Venezuela

    Trump endurece el tono con Delcy Rodríguez y fija las reglas para una transición bajo tutela de EE.UU. en Venezuela

    2.
    Presidente de Perú dice que darán facilidades para retorno de venezolanos sin importar su condición migratoria

    Presidente de Perú dice que darán facilidades para retorno de venezolanos sin importar su condición migratoria

    3.
    Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

    Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

    4.
    Trump insiste en reclamar Groenlandia para Estados Unidos pese al rechazo de Dinamarca

    Trump insiste en reclamar Groenlandia para Estados Unidos pese al rechazo de Dinamarca

    5.
    Ataque de Estados Unidos a Venezuela: cifra de fallecidos se eleva a 80

    Ataque de Estados Unidos a Venezuela: cifra de fallecidos se eleva a 80

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Congreso retoma discusión fast track de reformas políticas y aflora fórmula para salvar a Evópoli y a la FRVS
    Chile

    Congreso retoma discusión fast track de reformas políticas y aflora fórmula para salvar a Evópoli y a la FRVS

    Kast invita desde el PC a libertarios a su proclamación en el Tricel y prepara viaje a Perú con foco en inmigración

    José Miguel Insulza: “Aquí los venezolanos festejaban, decían ‘vamos a volver a nuestro país’, pero nada está claro, no ha caído el régimen”

    Denuncias de fraudes suben a su mayor nivel en 12 años al cierre del tercer trimestre de 2025
    Negocios

    Denuncias de fraudes suben a su mayor nivel en 12 años al cierre del tercer trimestre de 2025

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales
    Tendencias

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Deportes Concepción no se detiene: confirma un nuevo refuerzo y ya suma 13 incorporaciones
    El Deportivo

    Deportes Concepción no se detiene: confirma un nuevo refuerzo y ya suma 13 incorporaciones

    Regresa al fútbol colombiano: Rodrigo Ureña sella su incorporación a Millonarios por dos años

    Su segunda experiencia en el extranjero: Brayan Cortés es presentado como arquero de Argentinos Juniors

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    El hijo de Maduro pide “trabajar para traer sano y salvo” a su padre tras su captura a manos de Estados Unidos
    Mundo

    El hijo de Maduro pide “trabajar para traer sano y salvo” a su padre tras su captura a manos de Estados Unidos

    Trump insiste en reclamar Groenlandia para Estados Unidos pese al rechazo de Dinamarca

    Delcy Rodríguez llama a la cooperación con Estados Unidos en su primer mensaje como presidenta encargada de Venezuela

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso