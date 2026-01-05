El hijo de Maduro pide “trabajar para traer sano y salvo” a su padre tras su captura a manos de Estados Unidos

Nicolás Ernesto Maduro, el hijo de Nicolás Maduro, ha lanzado un mensaje a la población para que se movilice en contra del ataque perpetrado el sábado por el Ejército de Estados Unidos contra el país sudamericano y ha abogado por “trabajar para traer sano y salvo” a su padre, quien fue capturado durante la incursión y trasladado a territorio estadounidense.

“Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, al lado de este pueblo”, ha dicho, antes de recalcar que la movilización popular debe centrarse en “levantar las banderas de dignidad” y en rechazar cualquier percepción de debilidad. “No nos van a ver débiles”, ha sostenido.

“Vamos a levantar las banderas de Chávez y a trabajar por traer sano y salvo a Nicolás Maduro", ha dicho, según ha informado la emisora Radio Miraflores. “Estamos firmes. Vamos para adelante”, ha subrayado, en un mensaje dirigido a las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los movimientos sociales.

Así, ha reclamado participación en las movilizaciones convocadas durante estos días para denunciar la operación estadounidense, en la que también fue capturada la primera dama venezolana, Cilia Flores, trasladada a Estados Unidos junto a Maduro, quien comparecerá este lunes ante un tribunal para hacer frente a cargos de conspiración narco-terrorista.