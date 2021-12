El peaje oculto de la pandemia: millones en Reino Unido esperan tratamiento, pero no para el Covid-19

Cuando Philippa Hetherington descubrió en noviembre de 2020 que tenía cáncer de mama metastásico que se había extendido a sus pulmones, los médicos ordenaron una biopsia de pulmón para determinar el tipo de tratamiento que podría necesitar. Sin embargo, en ese momento, el Reino Unido se encontraba en medio de un aumento del Covid-19. Le dijeron que no había forma de que le hicieran una biopsia porque los especialistas en pulmón del Hospital Churchill en Oxford, donde estaba siendo tratada, estaban siendo reasignados para tratar a pacientes con Covid-19.

Hetherington finalmente se hizo una biopsia y actualmente está siendo tratada con un tipo de quimioterapia que, según ella, tiene buenas probabilidades de funcionar en su tipo de cáncer. Pero como consecuencia de la biopsia tardía, dijo que perdió una ventana para inscribirse en un ensayo clínico que podría haberle ofrecido tratamiento con inmunoterapia.

Un paramédico limpia la parte trasera de una ambulancia frente al Royal London Hospital, en Londres, el 27 de diciembre de 2021. Foto: AP

“Quizás en este punto estaría más adelantada en mi tratamiento”, dijo Hetherington. “Sentí que me estaban decepcionando. Cuando tienes un cáncer en etapa cuatro que es agresivo e incurable, no quieres escuchar eso”.

Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, que administra el Churchill Hospital, se negó a comentar, diciendo que no puede discutir casos individuales.

El Covid-19 ha golpeado a los hospitales y ha tensado los sistemas de atención médica, lo que a su vez ha provocado la cancelación de citas médicas y el retraso de los procedimientos y pruebas para otras enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia ha desencadenado una crisis global separada entre los pacientes con enfermedades como cáncer, diabetes y enfermedades cardíacas que no pudieron recibir -o pospusieron- atención oportuna debido a los sistemas de salud invadidos por el Covid-19.

En la mayoría de los lugares, es difícil cuantificar cuántas personas retrasaron o renunciaron a recibir atención médica durante la pandemia. Pero en Reino Unido, gracias a un sistema de salud centralizado y financiado por el gobierno, los funcionarios han podido realizar un seguimiento.

Personas hacen fila para recibir la vacuna contra el Covid-19, en un centro de inoculación en el Hospital Saint Thomas en Londres, el 14 de diciembre de 2021. Foto: Reuters

A fines de octubre, la cantidad de personas en Inglaterra que estaban en lista de espera para un procedimiento electivo, uno que generalmente se planifica con anticipación y que no pone en peligro la vida lo suficiente como para requerir atención de emergencia, como una colonoscopia o una cirugía de rodilla, fue de seis millones.

Eso es un 41% más que en marzo de 2020, justo cuando la pandemia comenzó a afianzarse aquí, según los datos recopilados por el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido. Más de 300.000 de los que ahora están en la lista han estado esperando su procedimiento durante más de un año, en comparación con solo alrededor de 3.000 personas en marzo de 2020, según los datos.

La proporción de personas en el año financiero actual que pudieron ver a un especialista en cáncer dentro de las dos semanas posteriores a una derivación de un médico se redujo a menos del 85%, en comparación con más del 90% antes de la pandemia, según los datos del Servicio Nacional de Salud (NHS). Un análisis basado en datos del NHS realizado por la organización benéfica Macmillan Cancer Support, encontró que en los primeros 18 meses de la pandemia, la cantidad de pacientes que comenzó el tratamiento contra el cáncer en Inglaterra se redujo en más de 33.000 en comparación con el promedio de 2019.

Los retrasos en la atención, que habían disminuido después del aumento de casos de la variante delta durante el verano, podrían regresar con la propagación de ómicron.

Un trabajador de salud del NHS dirige a las personas que esperan recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el Ayuntamiento de Redbridge, al este de Londres, el 25 de diciembre de 2021. Foto: AFP

Sajid Javid, el secretario de salud de Reino Unido, dijo que, en las próximas semanas, el personal del Servicio Nacional de Salud se reasignaría lejos de la atención que no sea de urgencia. “Todos los servicios de atención primaria se centrarán en las necesidades clínicas urgentes y las vacunas”, dijo, y agregó que la misión nacional para frenar la propagación del virus viene con algunas “concesiones difíciles”.

El secretario había dicho anteriormente que esperaba que las listas de espera para atención no urgente se alargaran a medida que el país se acercaba al invierno, y que entre siete y ocho millones de personas se mantuvieron alejadas de los hospitales durante el apogeo de la pandemia y ahora necesitaban atención.

Los retrasos son comunes incluso en los mejores tiempos para el sistema de salud universal de Reino Unido, donde la atención médica se brinda casi sin costo para los pacientes y el sistema raciona la atención en función de la urgencia. Los investigadores y los médicos dicen que la pandemia ha agravado los problemas en un sistema que ya estaba funcionando cerca de su capacidad.

Shirley Cochrane de Colchester, Inglaterra, completó el tratamiento contra el cáncer de mama en septiembre de 2017 cuando le dijeron que necesitaría un seguimiento cada seis meses. Luego, la pandemia golpeó y el Hospital de Colchester le informó que tendría que autoexaminarse los senos en casa y controlar ella misma los posibles síntomas.

Un profesional médico traslada a un paciente dentro del St Thomas' Hospital en el norte de Londres, el 1 de abril de 2020. Foto: AFP

“Al estar aislada del sistema de salud, me sentí un poco abandonada”, dijo, y agregó que se sentía ansiosa por perder algo en sus senos que un profesional detectaría durante una cita de seguimiento. “He tenido tantas noches sin dormir”.

Cochrane pudo hacerse una mamografía en mayo de 2020, pero no ha tenido otra desde entonces y no ha tenido más chequeos. Dijo que espera ser atendida por un especialista el próximo año, aunque no está segura de cuándo podría ser.

El East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust, que administra el Hospital Colchester, dijo que se mantuvo en contacto con los pacientes por teléfono durante la pandemia y que todo el tratamiento urgente contra el cáncer continuaba.

El Departamento de Salud y Asistencia Social del gobierno de Reino Unido, que supervisa la política de salud, dijo que el diagnóstico y el tratamiento del cáncer son una prioridad absoluta y que está respaldando al NHS con una inversión récord para abordar el retraso, agregando 8.000 millones de libras (US$ 10.570 millones) más durante los próximos tres años para entregar nueve millones adicionales de controles, escaneos y operaciones para pacientes en todo el país.

El Instituto de Estudios Fiscales, un centro de investigación independiente con sede en Reino Unido que se centra en la microeconomía y las políticas públicas, estima que, en un escenario optimista, el número de personas que esperan tratamiento podría alcanzar los nueve millones el próximo año y volver a niveles prepandémicos en 2025. Dijo que 7,6 millones de personas menos se unieron a una lista de espera para la atención médica pública en Inglaterra entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, tanto por cancelaciones como por temor a contraer el Covid-19.