Mundo

El primer ministro francés supera dos mociones de censura

El gobierno de Sébastien Lecornu sobrevivió este jueves a dos mociones de censura presentadas por la izquierda radical y la extrema derecha.

Por 
RFI
El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu. Foto: Archivo Stéphane Geufroi

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, superó este jueves dos mociones de censura en el Parlamento, días después de proponer la suspensión de una reforma clave del presidente Emmanuel Macron para no agravar la crisis política.

Lecornu, el tercer jefe del gobierno francés en menos de un año, abogó el martes por suspender la impopular reforma de las pensiones de 2023 para que la oposición socialista, que reclamaba esta medida, no secundara la censura.

Aunque lo logró, estuvo cerca de caer. La moción de censura presentada por La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical) se quedó a 18 votos de prosperar. Siete socialistas rompieron la disciplina de voto y apoyaron tumbar el gobierno.

La segunda moción, defendida por la líder ultraderechista Marine Le Pen, se quedó todavía más lejos de la mayoría de 289 votos necesarios, al recabar 144 por el rechazo de la izquierda a apoyarla.

“La suspensión anunciada” de la reforma de las pensiones hasta 2028 “no es más que un engaño, una trampa, un subterfugio”, defendió poco antes la diputada de LFI, Aurélie Trouvé, para presionar a sus exaliados socialistas.

Esta formación de centroizquierda aceptó la mano tendida del primer ministro centroderechista para debatir, y logró que cediera en la impopular reformas de las pensiones, pese a que Macron siempre rechazó suspenderla o derogarla.

Pero pese al anuncio, la incertidumbre planea sobre cómo se suspenderá. Lecornu propuso la víspera que se incluyera como una enmienda a su proyecto de presupuestos para 2026, que el Parlamento debería votar antes de finales de año.

Esas cuentas prevén un esfuerzo fiscal de 30.000 millones de euros (34.970 millones de dólares). En gran parte obedecen a una reducción del gasto para contener una deuda pública que roza los 3,4 billones de euros (115,6% del PIB).

Esta vinculación plantea un dilema a los socialistas: aprobar unos presupuestos con recortes sociales a cambio de suspender la reforma de las pensiones, o tumbarlos y arriesgarse a perder esta “primera victoria”, como celebraron la izquierda y los sindicatos.

El líder socialista, Olivier Faure, advirtió no obstante este jueves que “si el gobierno no cumple sus promesas”, especialmente respecto “a la suspensión de la reforma de las pensiones”, lo censurarán “rápidamente”.

FranciaLecornuMoción de censuraPrimer ministroMacronMundo

