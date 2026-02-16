El ‘zar de las fronteras’ de Estados Unidos defiende que los agentes federales lleven máscara para protegerse de agresiones

El conocido como ‘zar de las fronteras’ de Estados Unidos, Tom Homan, ha alegado este domingo que, si bien no le gusta que los agentes federales lleven máscaras que les tapen la cara, cree que deben usarla porque “tienen que protegerse” de las amenazas a las que puedan tener que hacer frente, en el marco de sus polémicas operaciones antimigración que han acabado con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.

“A mí tampoco me gustan las mascarillas”, ha afirmado en declaraciones recogidas por la cadena CBS, antes de defender que los agentes “tienen que protegerse” alegando que “las agresiones contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han aumentado un 1500%, mientras que las amenazas contra ellos han aumentado un 8000%”, aunque no ha indicado ni la fuente ni el plazo en el que se habría producido tal aumento.

Por otro lado, ha insistido en cargar contra las ciudades santuario -aquellas que restringen su cooperación con Washington a la hora de hacer cumplir las duras leyes migratorias del Gobierno- a las que ha acusado de estar propagando “amenazas a la seguridad pública”.

“En lugar de arrestar a un delincuente en la cárcel, un agente arresta a un delincuente extranjero en la seguridad de una cárcel, lo cual es más seguro para los agentes, para los extranjeros y para la comunidad. Los liberan en la calle. Ahora tienen que enviar un equipo completo de seis o siete personas”, ha manifestado.

Al hilo, ha subrayado que esa ha sido “la victoria” de la Administración de Donald Trump en Minnesota: “Podemos arrestar a esa amenaza a la seguridad pública en la cárcel, lo que significa que no tenemos que enviar a seis o siete personas a buscarla. Así que espero que otras ciudades santuario observen lo que sucedió en Minnesota y cómo llegamos a esta situación”, ha defendido.

Las palabras de Homan llegan en el segundo día de un nuevo cierre parcial del Gobierno, derivado de la falta de acuerdo en cuanto a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. La cartera dirigida por Kristi Noem ha sido centro del debate en los últimos meses, especialmente desde la muerte a tiros a manos de agentes de dos nacionales, ambos de 37 años, en las operaciones antimigratorias de la Administración en el estado de Minnesota.

Entre las demandas de los demócratas para aprobar la financiación al organismo se encuentran exigir que los agentes de inmigración usen cámaras corporales e identificación, prohibirles usar máscaras, detener la discriminación racial y requerir órdenes judiciales para arrestos en propiedad privada.