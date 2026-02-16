SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El ‘zar de las fronteras’ de Estados Unidos defiende que los agentes federales lleven máscara para protegerse de agresiones

    "Las agresiones contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han aumentado un 1500%", sostuvo.

    Por 
    Europa Press

    El conocido como ‘zar de las fronteras’ de Estados Unidos, Tom Homan, ha alegado este domingo que, si bien no le gusta que los agentes federales lleven máscaras que les tapen la cara, cree que deben usarla porque “tienen que protegerse” de las amenazas a las que puedan tener que hacer frente, en el marco de sus polémicas operaciones antimigración que han acabado con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.

    “A mí tampoco me gustan las mascarillas”, ha afirmado en declaraciones recogidas por la cadena CBS, antes de defender que los agentes “tienen que protegerse” alegando que “las agresiones contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han aumentado un 1500%, mientras que las amenazas contra ellos han aumentado un 8000%”, aunque no ha indicado ni la fuente ni el plazo en el que se habría producido tal aumento.

    Por otro lado, ha insistido en cargar contra las ciudades santuario -aquellas que restringen su cooperación con Washington a la hora de hacer cumplir las duras leyes migratorias del Gobierno- a las que ha acusado de estar propagando “amenazas a la seguridad pública”.

    “En lugar de arrestar a un delincuente en la cárcel, un agente arresta a un delincuente extranjero en la seguridad de una cárcel, lo cual es más seguro para los agentes, para los extranjeros y para la comunidad. Los liberan en la calle. Ahora tienen que enviar un equipo completo de seis o siete personas”, ha manifestado.

    Al hilo, ha subrayado que esa ha sido “la victoria” de la Administración de Donald Trump en Minnesota: “Podemos arrestar a esa amenaza a la seguridad pública en la cárcel, lo que significa que no tenemos que enviar a seis o siete personas a buscarla. Así que espero que otras ciudades santuario observen lo que sucedió en Minnesota y cómo llegamos a esta situación”, ha defendido.

    Las palabras de Homan llegan en el segundo día de un nuevo cierre parcial del Gobierno, derivado de la falta de acuerdo en cuanto a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. La cartera dirigida por Kristi Noem ha sido centro del debate en los últimos meses, especialmente desde la muerte a tiros a manos de agentes de dos nacionales, ambos de 37 años, en las operaciones antimigratorias de la Administración en el estado de Minnesota.

    Entre las demandas de los demócratas para aprobar la financiación al organismo se encuentran exigir que los agentes de inmigración usen cámaras corporales e identificación, prohibirles usar máscaras, detener la discriminación racial y requerir órdenes judiciales para arrestos en propiedad privada.

    Más sobre:Estados UnidosICEMigrantes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Violenta encerrona en Vitacura: sujetos amenazaron con armas de fuego a la víctima

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Cortez: el diseño que fundó uno de los imperios más longevos de Nike

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    CFA plantea preocupación por credibilidad de regla fiscal ante incumplimiento de metas del gobierno de Boric y alista informe

    Lo más leído

    1.
    Al menos 12 palestinos mueren en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

    Al menos 12 palestinos mueren en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

    2.
    Machado defiende intervención de EE.UU. en Venezuela y apunta que Delcy Rodríguez “es una parte esencial del cártel”

    Machado defiende intervención de EE.UU. en Venezuela y apunta que Delcy Rodríguez “es una parte esencial del cártel”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 16 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 16 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Violenta encerrona en Vitacura: sujetos amenazaron con armas de fuego a la víctima
    Chile

    Violenta encerrona en Vitacura: sujetos amenazaron con armas de fuego a la víctima

    Elizalde respalda a ministro Gajardo y director de Gendarmería tras crisis por erróneas liberaciones de reos

    Kast reaparece en medio de sus vacaciones y llama a “cuidar las instituciones” tras polémica en Gendarmería

    CFA plantea preocupación por credibilidad de regla fiscal ante incumplimiento de metas del gobierno de Boric y alista informe
    Negocios

    CFA plantea preocupación por credibilidad de regla fiscal ante incumplimiento de metas del gobierno de Boric y alista informe

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026

    Elizalde defiende gestión fiscal del gobierno y destaca que deuda pública “no aumentó respecto del año pasado”

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Cortez: el diseño que fundó uno de los imperios más longevos de Nike

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor

    La satisfacción de Fernando Ortiz tras otra victoria sobre la hora de Colo Colo: “Siempre fuimos a buscar el partido”
    El Deportivo

    La satisfacción de Fernando Ortiz tras otra victoria sobre la hora de Colo Colo: “Siempre fuimos a buscar el partido”

    Con asistencia de Yastin Cuevas: el gol de Maximiliano Romero para el agónico triunfo de Colo Colo ante La Calera

    En la agonía, otra vez: Colo Colo derriba la muralla de La Calera en los descuentos y suma su segundo triunfo al hilo

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”
    Cultura y entretención

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump
    Mundo

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    Rafael Rojas: “Si el gobierno cubano recupera la iniciativa reformista y negocia con realismo, puede sobrevivir e, incluso, salir fortalecido”

    El ‘zar de las fronteras’ de Estados Unidos defiende que los agentes federales lleven máscara para protegerse de agresiones

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York