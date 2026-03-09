Elecciones Colombia 2026: Quiénes son los candidatos elegidos para la carrera a la presidencia

Este domingo los colombianos se volcaron a las urnas para elegir a los 183 representantes de la Cámara Baja y los 103 senadores para el período 2026-2030, pero también, en una votación paralela y voluntaria, definir a tres de los candidatos que participarán en las elecciones a la Presidencia de la República de 2026, que se realizarán el 31 de mayo.

La consulta interpartidista terminó con la senadora uribista Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, como la candidata de la derecha; la exalcaldesa Claudia López como la representante de la coalición de centro, y el exsenador Roy Barreras como el candidato de la izquierda.

Paloma Valencia: con la política en las venas

Paloma Susana Valencia Laserna nació hace 48 años en Popayán, Cauca, al suroeste de Colombia, en el seno de una familia que une a dos de los “linajes” más influyentes de la política y la academia colombiana.

Esto porque por el lado de su padre, Ignacio Valencia, es nieta del expresidente Guillermo León Valencia y bisnieta del poeta y político conservador Guillermo Valencia. En tanto, por vía materna -su madre es Dorotea Laserna-, es nieta de Mario Laserna Pinzón, filósofo y fundador de la Universidad de los Andes.

En materia académica, es abogada y especialista en Economía de la Universidad de Los Andes y además realizó una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York.

Antes de ingresar al Congreso, trabajó en la Procuraduría General de la Nación y en el Departamento Nacional de Planeación.

En materia legislativa, se presentó por primera vez a una elección en 2006, cuando integró la lista del movimiento Alas Equipo Colombia para intentar obtener un escaño en la Cámara de Representantes por Bogotá, sin buenos resultados.

Ocho años más tarde, en 2014, Álvaro Uribe la incluyó en la lista para el Senado del recién fundado partido Centro Democrático, en la que resultó elegida. Desde entonces ha ocupado un lugar en la Cámara Alta durante tres periodos consecutivos (2014–2018, 2018–2022, 2022–2026). En 2018 ya fue precandidata presidencial.

Entre sus logros como legisladora se cuenta una ley enfocada en la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, causa que la ha acompañado durante toda su carrera parlamentaria.

Una faceta profesional no exenta de polémicas, ya que en 2023 propuso un referendo para dividir el departamento del Cauca en dos partes, una para los mestizos y la otra para los indígenas, una medida que fue considerada racista por algunos sectores.

Está casada con Tomás Rodríguez Barraquer, un académico y economista con un doctorado de la Universidad de Stanford, enfocado en su carrera como profesor e investigador experto en temas como la teoría de juegos. La pareja tiene una hija llamada Amapola.

Claudia López: la exalcaldesa de clase media

Como la candidata “alternativa que supera la pelea entre el uribismo y el petrismo” se identifica Claudia López, que nació en Bogotá el 9 de marzo de 1970, creció en una familia de clase media.

Esta era encabezada por su madre profesora e integrada por ella más sus seis hermanos menores, lo que la llevó, como dice, a asumir roles de liderazgo desde muy joven.

Estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia y cuenta con un máster en Administración Pública y Política Urbana de la Universidad de Columbia. Además fue investigadora visitante en Yale y se graduó como doctora en Ciencia Política de la Universidad Northwestern de Chicago.

Como detalla el medio local El Tiempo, dio sus primeros pasos en la política en la década de los 80 cuando participó del movimiento estudiantil de la “Séptima Papeleta”, con el que se impulsó la convocatoria de una Asamblea Constituyente que terminó en 1991 con la promulgación de una nueva Constitución colombiana.

Antes de ingresar de lleno en la política, López se dio a conocer como investigadora, analista y columnista. Sus investigaciones sobre la llamada “parapolítica” la posicionaron como una voz influyente en el debate público sobre corrupción y transparencia.

En las elecciones de 2014 fue elegida senadora por la Alianza Verde con 81.045 votos, la votación más alta de su movimiento. Luego postuló en las elecciones presidenciales del 2018, donde lideró la unión de la Alianza Verde con el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) y el movimiento Compromiso Ciudadano.

En en 2019 fue elegida como alcaldesa de Bogotá, convirtiéndose -con más de 1,1 millones de votos- en la primera mujer elegida por voto popular para dirigir la ciudad colombiana y en la primera mandataria abiertamente homosexual de una gran capital latinoamericana.

Su trayectoria también ha estado rodeada de controversias, como cuando su alcaldía enfrentó críticas por decisiones en materia de seguridad, movilidad y manejo de protestas.

En 2019 se casó con la senadora Angélica Lozano Correa y en una entrevista dio a conocer que hace más de una década enfrentó un diagnóstico un cáncer.

Roy Barreras: de médico a político

Roy Leonardo Barreras Montealegre nació en Cali el 27 de noviembre de 1963, en el seno de la familia encabezada por el médico George Barreras y su esposa de origen campesino, Nelly Montealegre.

De acuerdo al mismo medio citado anteriormente, su juventud estuvo marcada por dificultades económicas. Él mismo ha relatado que para pagar sus estudios superiores trabajó como taxista y panadero, pero finalmente logró graduarse como médico cirujano en la Universidad Nacional de Colombia en 1987.

Tras ejercer la medicina durante años y como profesor de antropología médica, Barreras amplió su formación académica con estudios de sociología y administración en la Universidad del Valle.

A esto luego sumó programas en derecho público en la Universidad Externado de Colombia y especializaciones en derecho internacional de los derechos humanos en España.

Inició su vida política en las juventudes galanistas del Nuevo Liberalismo, un movimiento disidente del Partido Liberal. Años más tarde llegó al Congreso como representante a la Cámara en 2006 por Cambio Radical.

Durante más de una década estuvo en dicho bloque y llegó a presidir el Poder Legislativo en dos ocasiones. Desde aquel cargo impulsó leyes como la que moderniza mecanismos de participación ciudadana. Además, participó en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba.

Tras dejar el Congreso, en agosto de 2023 fue nombrado embajador de Colombia ante el Reino Unido, cargo que ejerció hasta de abril de 2025. También ha desarrollado una faceta como escritor, con varios libros publicados sobre política y reflexión pública.

En el plano personal, ha estado casado tres veces y es padre de cinco hijos.