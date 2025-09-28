Elon Musk asegura que rechazó invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein

El multimillonario Elon Musk aseguró este sábado que rechazó la invitación del delincuente sexual Jeffrey Epstein para visitar su isla privada, después de que el viernes congresistas demócratas estadounidenses publicaran nuevos archivos que revelaron su supuesta relación con el imputado que murió en 2019.

En los documentos vinculados al patrimonio de Epstein aparece el nombre del CEO de Tesla junto a los del príncipe Andrés de Inglaterra -quien ya había sido señalado en anteriores expedientes-, el magnate tecnológico Peter Thiel y el estratega político del movimiento trumpista Steve Bannon.

“Epstein intentó que fuera a su isla y me negué, pero me nombraron incluso antes que el príncipe Andrés, que sí lo visitó”, afirmó Musk en un breve comentario en la red social X, publicado al hilo de una noticia de la cadena británica Sky News sobre el tema.

Shame on Sky News for this utterly misleading headline. Anyone pushing this false narrative deserves complete contempt.



Epstein tried to get me to go to his island and I REFUSED, yet they name me even before Prince Andrew, who did visit. https://t.co/9Pd3LXFeFm — Elon Musk (@elonmusk) September 27, 2025

En su publicación, Musk tildó de vergonzoso el hecho de que se hayan dado a conocer “titulares engañosos” sobre la supuesta aparición de su nombre en materiales relacionados con el caso Epstein y añadió que “cualquiera que difunda esta falsa narrativa merece total desprecio”.

La reacción del fundador de SpaceX llega después de que este viernes los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes revelaran un tercer lote de documentos vinculados a Epstein. Este incluiría registros de sus mensajes telefónicos, copias de historiales de vuelo y manifiestos de aeronaves, copias de libros de contabilidad financiera y su agenda diaria.

Según los archivos, Musk tenía previsto visitar la isla de Epstein el 6 de diciembre de 2014, como lo revela una anotación en el calendario personal del delincuente sexual que sugiere su posible visita a Little St. James, su isla privada, marcada con la nota: “ ¿Sigue en pie la visita de Elon Musk a la isla? ”.

En ellos también son mencionados Bannon y Thiel como asistentes a un almuerzo con Epstein en 2017 y a un desayuno en 2019, respectivamente. En otra de las notas figura también el nombre del hermano del rey Carlos III, quien ya había sido señalado en documentos previos.

Jeffrey Epstein fue acusado en 2019 de “reclutar, preparar y por último abusar” de jóvenes menores, en algunos casos de 14 años, desde 1994 y hasta 2004. Pero un mes después de ser encarcelado, el multimillonario de entonces 66 años fue encontrado muerto en su celda de una prisión en Nueva York.

Las autoridades declararon entonces que se trataba de un suicidio, si bien esta versión generó numerosas teorías de conspiración, alimentadas por sus estrechos vínculos con figuras influyentes del ámbito político, celebridades y grandes magnates, entre los que también estaría el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.