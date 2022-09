Embajador chino ante el plebiscito: “Las empresas chinas tienen una visión favorable de las perspectivas futuras de Chile”

El respeto mutuo y la colaboración. Esas fueron las dos palabras escogidas por el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, para resumir el estado de las relaciones bilaterales que mantiene nuestro país con el gigante asiático. En un webseminar realizado por la Fundación Chilena del Pacífico, el máximo representante diplomático abordó este miércoles múltiples aspectos de las relaciones comerciales, como las posibilidades de explotación del litio, la adhesión al TPP, así como los desafíos que enfrentará Chile de cara al plebiscito de este domingo.

“El estatus político de nuestra relación es que estamos disfrutando una muy buena y sana relación. Si tuviera que usar una expresión para describirla, sería una asociación estratégica integral”, dijo de entrada el diplomático sobre su visión del vínculo comercial entre ambos países, y destacó que Chile, al ser el primer socio de China en Latinoamérica y poseer grandes reservas de recursos naturales “es la combinación perfecta” para el país más industrializado del mundo.

A lo largo de la conversación que Niu Qingbao sostuvo con Loreto Leyton, la directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, abordó también el escenario que enfrentan las inversiones chinas en el país.

Al respecto, destacó que “bilateralmente, tanto China como Chile, nos enriquecemos mutuamente, económicamente y regionalmente. Chile ha liderado a los países de América Latina en promover alianzas de China con América Latina en comercio, inversiones, e intercambios culturales”.

“Valoramos nuestra alianza con Chile y esperamos que Chile lidere a otros países de América Latina, promoviendo esta alianza basada en igualdad y en un ‘win win’”, remarcó el embajador chino.

Entre las fortalezas de Chile para promover la inversión extranjera destacó que “la visión de la mayoría de los observadores es que Chile ha liderado a América Latina en lo que es desarrollo económico”. “Ustedes gozan de estabilidad continua, crecimiento económico y el Estado de Derecho es sólido en Chile. Por lo tanto, el ambiente que existe en Chile es muy apreciado, y creo que para los inversionistas chinos es un buen lugar para visitar y estar”, indicó.

En seguida, Niu Qingbao analizó los desafíos que enfrenta el país de cara al plebiscito de salida, y descartó mostrarse preocupado por sus resultados.

“Creo firmemente que Chile va a continuar dando la bienvenida a inversionistas extranjeros, incluyendo China, para venir a hacer negocios acá. Y Chile es capaz de dar un ambiente empresarial transparente, no discriminatorio, a todos los inversionistas. Y sé que las empresas chinas en Chile tienen una visión favorable de las perspectivas futuras de Chile, de desarrollo económico e inversión”, sostuvo.

“Chile en este momento está en un momento muy importante de transición. Al final de la semana habrá un plebiscito y he notado que el gobierno de Chile ha expresado repetidamente la bienvenida a inversionistas extranjeros, y una protección legítima de los derechos de los inversionistas extranjeros, y que el Presidente Boric ha expresado también varias veces que las reformas se van a hacer en forma ordenada, para aumentar las certezas para los inversionistas”, agregó el diplomático.

El embajador chino remarcó que las empresas del gigante asiático están interesadas en conocer los programas de desarrollo económico de largo plazo, “y sobre esa base explorar oportunidades de negocios, y desde una perspectiva de largo plazo, tengo alta confianza en el desarrollo económico y empresarial de Chile”.

Oportunidades en litio e hidrógeno verde

Niu Qingbao también destacó que las inversiones del gigante asiático se han triplicado en el primer trimestre del 2022, lo que a su juicio responde a desafíos como la mejora en infraestructura y otras áreas.

“Chile tiene necesidades de mejorar su infraestructura tradicional y nueva también, como caminos, carreteras, hospitales, el Metro, etc; y las empresas chinas tienen comparativamente más recursos, no solo tecnología, sino también gestión, administración y finanzas. Entonces, encontramos ahí un punto perfecto de interés mutuo”, comentó.

Consultado sobre las posibilidades en torno a la explotación del litio, el embajador afirmó que, más allá del foco en infraestructura, “no existe la necesidad de alejarse arbitrariamente de estas áreas, pero sí me parece que existen oportunidades en otras áreas tal como la comunicación 5G, la energía limpia y otros recursos tales como el litio”.

En dicho campo, remarcó que el gigante asiático “es el principal cliente de litio” por su liderazgo en la fabricación de vehículos eléctricos, ante lo cual afirmó que existen posibilidades de “una alianza conjunta muy beneficiosa y espero que existan más oportunidades de inversiones chinas en el litio”. Actualmente la compañía china Tianqi es dueña del 23% de SQM, una de las principales empresas productoras de litio a nivel mundial.

Al respecto, sostuvo la necesidad de extender la producción misma del mineral no metálico, así como también “investigar y procesar, para agregar más valor que pueda beneficiar a las comunidades locales”.

Sin embargo, aclaró que “el cuándo y dónde van a invertir las empresas, eso depende de ellas, ya que son ellas las que toman sus propias decisiones”.

“El gobierno chino no va a interferir en la toma de decisiones de empresas chinas, pero sí apoyamos cualquier proyecto que sea mutuamente beneficioso. Y eso está dentro de la lógica de mercado”, afirmó.

Niu Qingbao también reconoció interés en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, donde aseguró que es “una tendencia global cambiar de sectores tradicionales que contaminan a energías más limpias”, por lo que ve “grandes oportunidades para alianzas chino-chilenas” en la materia.

Sin embargo, aclaró que “no existe una estrategia como tal” , pero hizo un claro llamado a empresas chilenas interesadas en explorar alianzas con compañías chinas.

“No existe falta de interés de los inversionistas chinos en el hidrógeno verde. Ustedes saben que China es el principal productor de energía sostenible, como la energía solar y eólica, que son una fuente muy importante de hidrógeno verde. Y también tecnológicamente somos líderes. Por lo tanto, quisiera fomentar a que se hicieran más negocios de hidrógeno verde en Chile”, señaló.

TPP va a “ofrecer más oportunidades para Chile”

En su alocución, el embajador chino además se refirió al posible impacto que tendría para las relaciones bilaterales el ingreso del país asiático al CPTPP, también conocido como TPP-11. Cabe recordar que China anunció hace casi un año si interés por sumarse a este pacto comercial.

“Si China tiene éxito en ingresar al CPTPP, vamos a ampliarnos aún más en el mercado interno de logística, servicios, inversiones y compras gubernamentales. Y vamos a tener una mayor coordinación junto a otros socios, como Chile. Esto va a ofrecer más oportunidades para Chile y la relación bilateral con China”, afirmó.

En esa línea, envió un claro mensaje al gobierno chileno: “Esperemos que Chile pueda ver los frutos de esta relación bilateral y que China pueda ingresar a estos grupos bilaterales de comercio, de los cuales Chile también forma parte”.

Por otro lado, entregó recomendaciones a los exportadores chilenos que han enfrentado dificultades asociadas a la pandemia, por interrupciones en la cadena de abastecimiento.

“En el futuro, no hay que esperar a un momento, sino que hay que preplanificar, utilizar distintos puertos, en distintas ciudades, para poder garantizar una exportación sin problemas al mercado chino. Y creo firmemente que con los esfuerzos del gobierno chino y el chileno, y los exportadores, esta cadena de abastecimiento en el comercio bilateral va a permanecer de manera robusta”, sostuvo.

Polémica por pasaporte

Por último, el diplomático abordó la polémica en torno a la licitación de pasaportes y cédulas de identidad en Chile, que inicialmente había sido adjudicada a una empresa china, decisión que luego fue revertida, tras los reparos expresados por Estados Unidos. Al respecto, señaló que en ocasiones hay “países extranjeros y personas que, al parecer, pretenden interferir dentro de la alianza chino-chilena”, lo que achacó a un hipotético daño a la seguridad nacional.

“Esto no solamente es una difamación de las empresas chinas, sino que a su vez es una interferencia a la autónoma toma de decisiones chilena en escoger sus aliados y socios. Me parece que Chile tiene una vasta experiencia dentro del sector de licitaciones nacionales, y las leyes y regulaciones son robustas y maduras. Por lo tanto, el pueblo chileno debiese sentir confianza al respecto, y creo que Chile va a continuar permaneciendo autónomo con los socios extranjeros y continuará ofreciendo a los inversionistas chinos un entorno no discriminatorio y abierto”, dijo.