Error en entrega de cuerpo de Shiri Bibas pone en riesgo alto el fuego entre Israel y Hamas

El regreso de los cuerpos de tres miembros del Kibbutz Nir Oz, los menores Bibas, Kfir y Ariel, y Oded Lifshitz, así como la posterior revelación de que los restos entregados de la madre de los niños, Shiri Bibas, no pertenecían a la mujer, gatilló la indignación de la sociedad israelí y existe el temor de que pueda ser un catalizador de la reanudación de las hostilidades entre Israel y Hamas.

La identificación de los restos determinó que no se trataba de la mujer secuestrada por el grupo cuando tenía 32 años. “Durante el proceso de identificación se descubrió que el cuerpo adicional recibido no era el de Shiri Bibas, y no se encontró ninguna coincidencia con ningún otro secuestrado”, señaló el ejército. Mientras que Hamas señaló que podría haber existido “la posibilidad de un error o superposición en los cuerpos”, y prometió anunciar “claramente” los hallazgos de su investigación. El grupo agregó que la confusión podría haber sido el resultado de que las fuerzas israelíes bombardearon “el lugar donde la familia estaba con otros palestinos”.

Molesto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en un video que tomará represalias, pese a la vigencia de un alto el fuego. “Actuaremos con determinación para traer a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes -tanto vivos como muertos- y asegurarnos de que Hamas pague todo el precio por esta cruel y malvada violación del acuerdo”, aseguró.

Para el premier, los islamistas que controlan la Franja de Gaza actuaron “de una manera indescriptiblemente cínica” al haber cambiado el cuerpo devuelto el jueves a Israel. Además de violar el endeble acuerdo de tregua -pues Hamas se comprometió a devolver cuatro cuerpos el jueves pasado y otros seis rehenes vivos el sábado-, la entrega se realizó mediante una puesta en escena que desató la ira del premier. Los combatientes encapuchados no solo expusieron los féretros de manera pública, sino que también desplegaron una pancarta con la imagen de Netanyahu personificado como vampiro.

Ayer la indignación aumentó cuando se dio a conocer que tanto Ariel, de cuatro años, y Kfir Bibas, de diez meses, fueron “brutalmente asesinados por terroristas” en los primeros días de la guerra en Gaza. Según la declaración del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, los niños fueron asesinados con las manos y no recibieron disparos. Después de sus muertes, “se llevaron a cabo acciones horribles para encubrir las atrocidades cometidas”, añadió Hagari.

Tales hallazgos están respaldados por las autopsias realizadas en el instituto forense nacional de Israel, el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir, el jueves, así como por la información de inteligencia recopilada por las FDI, dijo el portavoz.

Esto contrasta con la información que ha entregado Hamas. Un alto funcionario del grupo, Mousa Abu Marzouq, dijo en una entrevista telefónica con el diario The New York Times que la familia murió en un ataque aéreo israelí en noviembre de 2023, desestimando la acusación de que un pequeño grupo militante que tenía a los rehenes, las Brigadas Muyahidines, los había asesinado. Pero Abu Marzouq reconoció que el cuerpo de Bibas podría haber sido guardado en Gaza por error y dijo que los miembros de Hamás estaban buscando sus restos en un lugar donde la familia había sido enterrada junto a los palestinos.

El periódico señaló que no fue posible verificar independientemente el relato de ninguna de las partes.

Según Haaretz, el ala de la extrema derecha que lidera junto a Netanyahu, estarían buscando relanzar la guerra. “El primer ministro Benjamin Netanyahu y sus colegas de la coalición han pasado los últimos días lanzando ataques (verbales) repulsivos contra los jefes del aparato de defensa, y atacando a los habitantes de los kibutz cuyos amigos y familiares fueron asesinados y violados”, indicó el periódico.

Mohamad Bazzi, profesor asociado de la Universidad de Nueva York, dijo a Al Jazeera que la polémica sobre los cadáveres ha provocado una “tremenda ira pública dentro de Israel”. Según el académico, la derecha israelí está aprovechando el momento para presionar a favor de una vuelta a la guerra, pero cree que, de hacerlo, Netanyahu pondría en peligro nuevas liberaciones de cauivos.

Para Haaretz, “si depende de Netanyahu y de sus socios de coalición de extrema derecha, la semana que viene -después del final de la primera etapa del acuerdo de rehenes con la devolución de cuatro cuerpos más de rehenes- el camino para reanudar la guerra en Gaza estará marcado. Esta vez, prometen, sin restricciones. Ni Naciones Unidas ni ningún tribunal de La Haya nos dirán qué hacer, cuando el presidente Trump respalda a Israel, permitiéndole terminar las cosas como le plazca”.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que iba a aceptar cualquier forma en la que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, decida responder a los acontecimientos que rodearon la liberación de los niños asesinados de Bibas. “Eran bebés. Es algo duro. Es algo duro. Parecía que estaban celebrando mientras traían los cuerpos. La escena no es ni siquiera creíble, es tan bárbara. Uno pensaría que esto no podría suceder ni siquiera en la era moderna”, dijo Trump en el programa de Brian Kilmeade de Fox Radio.

“Estoy de acuerdo con que Israel reanude la guerra si así lo decide. Cuando uno ve lo que está pasando aquí, es difícil decirlo. Uno se pregunta cómo estarán los rehenes. Un grupo tenía tan mala pinta que parecía un campo de concentración en Alemania. Es algo terrible, terrible”, continuó. “A veces hay que tomar una decisión. Es una decisión que hay que tomar; es una decisión difícil”, dijo.

Pero el enviado especial a la región, Steve Witkoff, que es una de las personas más cercanas a Trump, ha proyectado un poderoso deseo de implementar la segunda etapa del acuerdo y de que todos los rehenes regresen.

Hamas hizo públicos ayer los nombres de los seis rehenes que los militantes planean liberar durante el fin de semana en virtud de los términos del alto el fuego. La oficina de prensa de los prisioneros palestinos dijo que también se liberaría a más de 600 de ellos.

Los anuncios son una señal de que el frágil acuerdo sigue en marcha a pesar de las tensiones causadas por el furor en torno al destino de los Bibas.

La liberación de los rehenes vivos de la primera fase, prevista para hoy, se logró gracias a una postura más flexible adoptada por Hamas bajo la presión de los mediadores. A cambio de combinar las últimas rondas de la primera fase, se llevaron a la Franja de Gaza maquinaria pesada, casas móviles y tiendas de campaña.

Hamas también afirmó que, desde su perspectiva, es posible adelantar la implementación de la segunda fase y devolver a todos los rehenes vivos de una sola vez. También es posible que se hayan dado garantías a Hamas con respecto a la implementación de la segunda fase, indicó Haaretz. La rápida ejecución de la segunda fase aún depende de que se acceda a las demandas originales de la organización, principalmente la retirada total de Israel de Gaza y el inicio de la reconstrucción, ya que Hamas aspira a participar en el gobierno de Gaza.

Por otro lado, las explosiones ocurridas el jueves por la noche en buses en varios suburbios del sur de Tel Aviv incrementaron las tensiones recordaron los días de la segunda Intifada (2000-2005), dijo el diario. Durante la noche del viernes, el ejército anunció que desplegaría tres batallones en Cisjordania.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que había ordenado al ejército del país que intensificara sus operaciones en Cisjordania ocupada después de las explosiones. En ellas no hubo víctimas, de las que un grupo que se identificó como una rama del ala militar de Hamas, las Brigadas al-Qassam, de la ciudad cisjordana de Tulkarem, no se hizo responsable en una publicación en Telegram.