    Mundo

    Estados Unidos sanciona a tres entidades y cuatro personas de nacionalidad rusa por robo de información comercial

    Las entidades y personas fueron sancionadas “por su adquisición y distribución de herramientas cibernéticas dañinas para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.

    Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este martes la imposición de sanciones contra tres entidades y cuatro personas de nacionalidad rusa a las que acusa de distribuir herramientas digitales “dañinas para (su) seguridad” para hacerse con “secretos comerciales” de ciudadanos estadounidenses.

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó así a un hombre identificado como Sergei Sergeyevich Zelenyuk y su empresa ‘Matrix LLC’ (Operation Zero), además de otros cinco individuos y sociedades, “por su adquisición y distribución de herramientas cibernéticas dañinas para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

    En particular, el Tesoro acusó a Zelenyuk y Operation Zero de comerciar con “exploits (fragmentos de código o técnicas que aprovechan las vulnerabilidades de un programa informático para permitir a los usuarios obtener acceso no autorizado, robar información o tomar el control de un dispositivo electrónico)” y de haber ofrecido “recompensas” a cambio de “exploits para software creado” en el país norteamericano.

    Asimismo, están afectadas por esta medida la empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos ‘Special Technology Services LLC FZ’, también fundada por Zelenyuk con la “probable” intención de “eludir las sanciones estadounidenses impuestas a las cuentas bancarias rusas”.

    Se trata de las primeras personas sancionadas bajo la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual Estadounidense (PAIPA), que prevé estas medidas contra aquellos que “a sabiendas hayan participado o se hayan beneficiado del robo significativo de secretos comerciales de personas de Estados Unidos, si es razonablemente probable que el robo de dichos secretos comerciales resulte en, o haya contribuido materialmente a, una amenaza significativa para la seguridad nacional, la política exterior o la salud económica o la estabilidad financiera” del país.

    “Si robas secretos comerciales estadounidenses, te haremos responsable. El Tesoro seguirá colaborando con el resto de la Administración (del presidente, Donald) Trump para proteger la propiedad intelectual sensible de Estados Unidos y salvaguardar nuestra seguridad nacional”, afirmó el responsable de la cartera, Scott Bessent.

