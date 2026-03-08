Liberan a 17 presos políticos en Caracas tras protestas de familiares

Al menos 17 presos políticos fueron excarcelados este sábado en una cárcel de Caracas, en medio de protestas de familiares que llevaban semanas manifestándose a las afueras del recinto para exigir su liberación.

Las liberaciones se producen en el contexto de una ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro por militares estadounidenses el pasado 3 de enero.

El proceso de excarcelaciones había sido anunciado el 8 de enero por el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien adelantó que comenzaría un plan progresivo para liberar a personas detenidas por motivos políticos.

Excarcelan a 17 presos políticos en Caracas tras protestas de familiares. En la imagen, Jorge Rodríguez.

Según relató el dirigente opositor Omar Torres, uno de los liberados del centro de detención conocido como Zona 7 de la Policía Nacional, un custodio les informó que serían liberados con la frase: “Vístanse que se van todos”.

“Me siento muy contento, muy feliz. Creo que no es el momento de culpar a nadie, estoy contento de estar libre”, declaró tras recuperar su libertad.

A diferencia de otros centros penitenciarios donde algunos detenidos han recibido sobreseimiento de sus causas, los liberados de Zona 7 quedaron con medidas restrictivas y deberán presentarse ante tribunales antes de obtener su libertad plena.

Excarcelan a 17 presos políticos en Caracas tras protestas de familiares. En la image, familiares de presos políticos. [e]STR

Entre los excarcelados también se encuentra Brayan Orozco, hijo del exdiputado Fernando Orozco, quienes salieron juntos del recinto.

“Seguiremos buscando la mejoría y la libertad de los otros presos políticos”, afirmó tras reencontrarse con familiares en medio de abrazos, llantos y gritos de “libertad”.

Las liberaciones se producen después de semanas de presión de familiares, algunos de los cuales se encadenaron frente al recinto penitenciario y mantuvieron una huelga de hambre para exigir la liberación de los detenidos.

De acuerdo con la organización de derechos humanos Foro Penal, unas 500 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, incluidos militares y ciudadanos extranjeros.

La ONG también señala que al menos 621 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando comenzó el proceso de liberaciones vinculado a la amnistía.

El gobierno venezolano, en tanto, sostiene que 7.365 personas —entre detenidos y personas con libertad condicional— han obtenido libertad plena en el marco de este proceso.

Uno de los liberados, el sindicalista Gilberto Alcalá, aseguró que fue detenido “por reclamar un derecho de los trabajadores” y agradeció el apoyo recibido durante su encarcelamiento.

Las organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos han insistido en que las liberaciones deben continuar hasta que todos los presos políticos recuperen su libertad.