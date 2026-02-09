SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Excarcelan al dirigente de Vente Venezuela Henry Alviarez, a casi dos años de su detención

    El abogado y mano derecha de María Corina Machado fue apresado en marzo de 2024 y permanecía recluido en El Helicoide, la cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

    Por 
    Lya Rosen

    El abogado venezolano Henry Alviarez, dirigente del partido Vente Venezuela y mano derecha de María Corina Machado, fue excarcelado este domingo tras casi dos años de detención en la cárcel El Helicoide, donde estaba preso desde 2024.

    El 20 de marzo de ese año, Alviarez fue detenido por agentes del régimen de Nicolás Maduro y, tras varias jornadas en desaparición forzada, fue localizado en la mencionada sede de reclusión, acusada de ser un centro de tortura, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

    Antes de ser apresado, Alviarez se desempeñaba como coordinador de organización de Vente Venezuela y del comando de campaña de Machado, cuando la líder opositora se presentó como candidata presidencial.

    La noticia de su salida de prisión fue confirmada por Vente Venezuela en redes sociales y recibida con alivio por el sector político que lidera la ganadora del premio Nobel, el cual denunció desde el primer día que su detención formaba parte de un esquema de persecución contra el equipo operativo de la organización.

    La liberación de Alviarez se da en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

    La excarcelación de Juan Pablo Guanipa

    Durante este domingo también fue excarcelado otro de los aliados políticos de Machado: Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor y uno de los principales críticos del chavismo, después de estar más de ocho meses detenido.

    El encargado de dar a conocer la noticia fue su hijo, Ramón Guanipa, quien en redes sociales escribió: “Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos. Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”.

    Más tarde, compartió un video en X donde el mismo dirigente fue quien confirmó su liberación. “Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de qué hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, aseguró en las imágenes Guanipa.

    Más sobre:VenezuelaHenry AlviarezExcarcelaciónVente VenezuelaMaría Corina MachadoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mafias orientales: estudio revela el fuerte aumento de ciudadanos chinos encarcelados en Chile en últimos cinco años

    Bad Bunny presenta espectacular show en el SuperBowl con Lady Gaga, Ricky Martin y Pedro Pascal de invitados

    México envía a Cuba dos buques militares con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

    Feriados en elecciones han significado pérdidas de casi US$900 millones al comercio en últimos seis años

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Lo más leído

    1.
    Cómo el show de Bad Bunny en el Super Bowl se convirtió en un foco de debate político en EE.UU.

    Cómo el show de Bad Bunny en el Super Bowl se convirtió en un foco de debate político en EE.UU.

    2.
    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    3.
    Andrea Sterling: “Me sentí en la boca del lobo con Jeffrey Epstein”

    Andrea Sterling: “Me sentí en la boca del lobo con Jeffrey Epstein”

    4.
    México envía a Cuba dos buques militares con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

    México envía a Cuba dos buques militares con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

    5.
    Cuba a oscuras: cómo se vive la crisis energética y la incertidumbre en la isla

    Cuba a oscuras: cómo se vive la crisis energética y la incertidumbre en la isla

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    Mafias orientales: estudio revela el fuerte aumento de ciudadanos chinos encarcelados en Chile en últimos cinco años
    Chile

    Mafias orientales: estudio revela el fuerte aumento de ciudadanos chinos encarcelados en Chile en últimos cinco años

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

    Feriados en elecciones han significado pérdidas de casi US$900 millones al comercio en últimos seis años
    Negocios

    Feriados en elecciones han significado pérdidas de casi US$900 millones al comercio en últimos seis años

    Asociación de Aseguradores informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El Claro Arena ilumina a los cruzados: Zampedri y Giani le dan la primera victoria del torneo a la UC
    El Deportivo

    El Claro Arena ilumina a los cruzados: Zampedri y Giani le dan la primera victoria del torneo a la UC

    En vivo: la UC de Daniel Garnero recibe a Deportes Concepción en el Claro Arena

    Baja por tres semanas: qué hay detrás de la sorpresiva ausencia de Daniel González en la UC

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Bad Bunny presenta espectacular show en el SuperBowl con Lady Gaga, Ricky Martin y Pedro Pascal de invitados
    Cultura y entretención

    Bad Bunny presenta espectacular show en el SuperBowl con Lady Gaga, Ricky Martin y Pedro Pascal de invitados

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Excarcelan al dirigente de Vente Venezuela Henry Alviarez, a casi dos años de su detención
    Mundo

    Excarcelan al dirigente de Vente Venezuela Henry Alviarez, a casi dos años de su detención

    México envía a Cuba dos buques militares con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra