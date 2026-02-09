Excarcelan al dirigente de Vente Venezuela Henry Alviarez, a casi dos años de su detención

El abogado venezolano Henry Alviarez, dirigente del partido Vente Venezuela y mano derecha de María Corina Machado, fue excarcelado este domingo tras casi dos años de detención en la cárcel El Helicoide, donde estaba preso desde 2024.

El 20 de marzo de ese año, Alviarez fue detenido por agentes del régimen de Nicolás Maduro y, tras varias jornadas en desaparición forzada, fue localizado en la mencionada sede de reclusión, acusada de ser un centro de tortura, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

🇻🇪 | Excarcelado nuestro querido compañero y Jefe nacional de Organización del Comando Con Vzla, Henry Alviarez.



Lucharemos hasta que todos los presos políticos sean libres.

¡Libertad para todos! pic.twitter.com/pkulmMkkQ8 — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) February 8, 2026

Antes de ser apresado, Alviarez se desempeñaba como coordinador de organización de Vente Venezuela y del comando de campaña de Machado , cuando la líder opositora se presentó como candidata presidencial.

La noticia de su salida de prisión fue confirmada por Vente Venezuela en redes sociales y recibida con alivio por el sector político que lidera la ganadora del premio Nobel, el cual denunció desde el primer día que su detención formaba parte de un esquema de persecución contra el equipo operativo de la organización.

La liberación de Alviarez se da en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La excarcelación de Juan Pablo Guanipa

Durante este domingo también fue excarcelado otro de los aliados políticos de Machado: Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor y uno de los principales críticos del chavismo, después de estar más de ocho meses detenido.

El encargado de dar a conocer la noticia fue su hijo, Ramón Guanipa, quien en redes sociales escribió: “Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos. Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto” .

Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos.



Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto.



Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados.



Exigimos la… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 8, 2026

Más tarde, compartió un video en X donde el mismo dirigente fue quien confirmó su liberación. “Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de qué hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, aseguró en las imágenes Guanipa.