Extrema derecha de Francia apuesta sus fichas a segunda vuelta de municipales de cara a presidenciales de 2027

En la política local suelen correr dinámicas distintas a las nacionales, y en un sistema electoral como el francés, donde hasta cuatro candidatos pueden llegar al balotaje de una alcaldía, las negociaciones y alianzas terminan privilegiando posiciones moderadas.

Al menos eso es lo que se ve en las municipales de este año, donde aún cuando las encuestas dicen que Jordan Bardella, el presidente de la Agrupación Nacional, es el político más popular a nivel nacional, su partido de extrema derecha podría no ser capaz de llevarse ninguna alcaldía importante.

Con la primera vuelta el domingo pasado, y el balotaje de las municipales programado para el próximo fin de semana, la tendencia confirmó que las grandes ciudades tienden a votar más hacia la izquierda que en sectores rurales. Ahora bien, la victoria solo se lograría con la unión de los socialistas, ecologistas y La Francia Insumisa, porque en la mayoría de los casos, estos partidos pierden si van separados.

Para la Agrupación Nacional, incluso empatando en Marsella el primer lugar, ahora la carrera va cuesta arriba, a medida que todo el mundo se alía entre sí para hacer un “frente republicano” y mantener fuera del poder a la extrema derecha.

Local de votación en Marsella.

El puerto mediterráneo y la segunda ciudad más grande de Francia es el ejemplo claro del problema que aqueja al partido de Bardella y Marine Le Pen. El candidato de la Agrupación Nacional, Franck Allisio (35%), casi empató con el alcalde saliente de izquierda, Benoît Payan (36,7%), en la primera vuelta. Esto representa más de 15 puntos por encima del resultado anterior de Agrupación Nacional en las municipales de 2020.

Aun así, Allisio se enfrenta ahora a una ardua batalla para derrotar al actual alcalde, y las dos principales fuerzas centristas y conservadoras discutieron la mejor estrategia para vencerlo poco después del cierre de las urnas. La candidata conservadora, que quedó tercera y califica al balotaje ya que supera el 10% de los votos, no se retirará de la carrera, lo que reduce la posibilidad de que sus votos vayan a parar a Allisio.

El sur suele ser una zona más bien de derecha en Francia: en Nîmes, otro objetivo clave en el ”cinturón soleado” de Agrupación Nacional, el panorama es diferente. Su candidato, el destacado político Julien Sanchez, quedó en primer lugar, pero ahora se enfrentará a un oponente de centroderecha y otro de centroizquierda, quienes parten con ventaja, ya que se espera que capten los votos de los candidatos que no estarán representados en la segunda vuelta.

En Toulon, la candidata de la Agrupación Nacional, Laure Lavalette, amiga personal de Le Pen, obtuvo un impresionante 42% de los votos el domingo. Sin embargo, se prevé que tendrá dificultades para atraer más votantes en la segunda vuelta, lo que coloca a su rival de centroderecha en una posición ventajosa.

Emmanuel Grégoire, candidato a alcalde por París.

En las grandes ciudades, el Partido Socialista saca cuentas favorables y protagoniza las negociaciones para la segunda vuelta. En París, cinco candidatos superaron el umbral del 10% y clasificaron al balotaje de este domingo, pero el candidato de la alianza socialista ecologista, Emmanuel Grégoire, ganó por lejos con un 37,98%.

La exministra republicana Rachida Dati consiguió un 25,46% de los votos, y a pesar de la distancia, aún hay espacio para sorpresas. El candidato centrista Pierre-Yves Bournazel obtuvo más del 11% de los votos, lo que podría sumarse al resultado de Rachida Dati y reequilibrar la contienda entre los dos candidatos principales.

Esta es la alianza más lógica que podría surgir entre las dos vueltas, ya que los otros dos candidatos calificados podrían permanecer en la carrera. Sophia Chikirou, también con más del 11%, no tiene asegurada su retirada en favor de Emmanuel Grégoire, quien ha rechazado cualquier posible acuerdo con La Francia Insumisa (LFI), de extrema izquierda.

Sin embargo, ese acuerdo si tuvo lugar en Toulouse, donde el alcalde de derecha Jean-Luc Moudenc ganó la primera vuelta, pero la alianza de la izquierda moderada con los “insumisos” podría llevarse el balotaje. François Briançon, el candidato socialista, quedó finalmente en tercera posición con casi el 25% de los votos, por detrás del diputado de LFI, François Piquemal, que obtuvo el 27,5% de los votos. Con esos datos, Piquemal y Briançon decidieron fusionar sus listas.

François Briançon (PS) y François Piquemal (LFI), luego de anunciar su alianza para la segunda vuelta en Toulouse.

Respecto a si la elección municipal puede ser útil para ver la tendencia país, considerando que la presidencial que tendrá lugar en 2027, el analista Jean-Yves Dormagen indicó a Politico que no debería subestimarse a Agrupación Nacional solo por no ganar alcaldías: “En las ciudades donde competía, estaba obteniendo muy buenos resultados. Ahora bien, la cuestión de si ganaría es otra historia; depende de cómo se sumen los votos en la segunda vuelta”.

Dormagen también subrayó que los resultados en las grandes ciudades, seguidos de cerca por los medios, tienden a eclipsar lo que sucede en las circunscripciones más pequeñas de todo el país. “Nada de esto nos da una idea clara de cómo será el 2027”, señaló.