“Falsas” y “un delito penal”: Trump arremete contra encuestas que muestran caída en su apoyo tras asesinatos en Minneapolis

"Voy a hacer todo lo posible para evitar que esta estafa de las encuestas siga adelante”, dijo Donald Trump. Foto: Casa Blanca

El índice de aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre inmigración ha caído a un mínimo histórico en medio de una creciente reacción por dos tiroteos fatales relacionados con su ofensiva contra los inmigrantes, según muestran nuevas encuestas.

En una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el lunes, sólo el 39% de los estadounidenses dijeron que aprobaban el manejo de la inmigración por parte de Trump, en comparación con el 41% a principios de este mes. Mientras que el 53% lo desaprueba, según el sondeo. La inmigración fue un factor clave para la popularidad del líder republicano en las semanas posteriores a su investidura el 20 de enero de 2025. En febrero, el 50% lo aprobó y el 41% lo desaprobó.

American approval of President Trump's immigration policy fell to its lowest level since his return to the White House in a new Reuters/Ipsos poll, with a majority of Americans saying his crackdown on immigration has gone too far https://t.co/qnAAIyJQNw pic.twitter.com/LYI4payfY1 — Reuters (@Reuters) January 26, 2026

Según Reuters, la aprobación de la política migratoria de Trump cayó a su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, con una mayoría de estadounidenses diciendo que su ofensiva contra la inmigración ha ido demasiado lejos.

La encuesta, realizada en todo el país de viernes a domingo, recopiló respuestas antes y después de que funcionarios de inmigración mataran el sábado a un segundo ciudadano estadounidense en Minneapolis durante enfrentamientos con manifestantes por el despliegue de agentes de inmigración por parte de Trump en ciudades de todo Estados Unidos.

Funcionarios de la administración Trump acusaron al enfermero de 37 años, Alex Pretti, de agredir a agentes durante una protesta en Minneapolis antes de que un agente lo matara a tiros. Sin embargo, este relato parece contradecir los videos grabados por transeúntes. Semanas antes, también en Minneapolis, un agente de inmigración mató a tiros a Renée Good, ciudadana estadounidense de 37 años, durante una redada migratoria.

Alrededor del 58% de los encuestados afirmó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han excedido en su represión, mientras que el 12% dijo que no se habían excedido lo suficiente y el 26% señaló que los esfuerzos de los agentes fueron “más o menos correctos”. Aproximadamente nueve de cada 10 demócratas afirmaron que los agentes se han excedido, en comparación con dos de cada 10 republicanos y seis de cada 10 independientes.

La encuesta refleja los resultados de varios sondeos de opinión realizados antes del asesinato de Pretti.

NEW: New York Times/Siena National Poll:



Special Survey of American Voters after First Year of Trump’s Second Term



Trump Approval Underwater 40-56%; By 55-42% Year Has Been Unsuccessful; 32% Say Country is Better Off, 49% Worse Off; 41-31% Economy Has Worsened… pic.twitter.com/gSBgwCdoAF — SienaResearch (@SienaResearch) January 22, 2026

En una encuesta realizada por The New York Times y la Universidad de Siena, publicada el viernes, el 61% de los votantes afirmó que las tácticas empleadas por ICE “habían ido demasiado lejos”. Esto incluía a más de 9 de cada 10 demócratas, aproximadamente 7 de cada 10 independientes y aproximadamente 2 de cada 10 republicanos. Solo el 26% del electorado en general declaró que las tácticas de ICE fueron “más o menos correctas” y el 11% dijo que no habían ido lo suficientemente lejos.

La encuesta también encontró que aproximadamente la mitad de los votantes apoyan las deportaciones de Trump y su manejo de la frontera con México. Sólo el 36% de los votantes aprobó la forma en que el ICE estaba manejando su trabajo; el 63% lo desaprobó.

Otra encuesta del diario The Wall Street Journal del 16 de enero encontró que el 54% de los votantes considera que el despliegue del ICE en ciudades estadounidenses ha “ido demasiado lejos” y el 51% piensa lo mismo de la deportación de inmigrantes ilegales llevada adelante por la administración Trump.

MAGA keeps insisting this is “what people voted for.” In reality, the new WSJ poll finds a deep and growing backlash as a majority of voters say Trump has gone too far on:



— Deportations

— Expanding pardon power

— Deploying ICE

— Threatening foreign governments pic.twitter.com/GXt514PCPh — Matt McDermott (@mattmfm) January 17, 2026

Ambas encuestas se realizaron después del asesinato de Good, madre de tres hijos, a manos de un agente del ICE el 7 de enero, pero antes del asesinato de Pretti, enfermero de cuidados intensivos, a manos de agentes federales durante el fin de semana.

Otra encuesta muestra un descenso de los republicanos que afirman confiar en el ICE, la agencia encargada de implementar la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración ilegal.

Según el sondeo de The Economist/YouGov, realizada el fin de semana pasado, el 60% de los republicanos afirma confiar en el ICE, incluyendo un 31% que dice tener mucha confianza en la institución y un 29% que señala tener bastante confianza.

A new poll finds that Republican support for abolishing ICE is up 10% over the last six monthshttps://t.co/Nm6enihtMN — TIME (@TIME) January 26, 2026

Esto representa una caída estadísticamente significativa respecto al 68% de republicanos que afirmó tener confianza en el ICE hace dos semanas y el 69% que dijo lo mismo un mes antes.

Asimismo, el sondeo muestra que la proporción de republicanos que tienen “muy poca” confianza en el ICE aumentó al 16% esta semana, frente al 8% de hace dos semanas y el 9% a mediados de diciembre.

En general, el 55% de los estadounidenses dicen que tienen “muy poca” confianza en el ICE, frente al 49% de hace dos semanas y el 45% el mes pasado.

“Es otra señal de que la inmigración, que en su momento fue una fortaleza del presidente Trump, se ha convertido en uno de sus mayores desafíos a medida que aumentan las reacciones contra sus tácticas de aplicación de mano dura en ciudades gobernadas principalmente por demócratas”, comentó el medio Axios sobre los resultados del sondeo de The Economist/YouGov,

Punto de inflexión

Para todos los presidentes llega un acontecimiento que la historia registrará como el punto de inflexión de su administración, recordó el Daily Mail.

NEW: Trump job approval



🟢 Approve 45% (-2)

🔴 Disapprove 55% (+2)



J.L. Partners for @dailymail, 1,037 registered voters, 01/26, change on 01/21-01/23 pic.twitter.com/QWcgsPunia — J.L. Partners 🇺🇸 (@J_L_Partners) January 27, 2026

El de Joe Biden fue cuando retiró desastrosamente las tropas estadounidenses de Afganistán siete meses después de asumir la presidencia, y sus cifras en las encuestas nunca se recuperaron. Jimmy Carter se vio torpedeado por su incapacidad para resolver la crisis de los rehenes en Irán. La popularidad de George W. Bush nunca se recuperó tras el huracán Katrina.

Ahora, Donald Trump enfrenta su propio ajuste de cuentas mientras su índice de aprobación cae a un mínimo histórico luego de los tiroteos de Alex Pretti y Renée Good por parte de oficiales de inmigración en Minneapolis.

Una encuesta exclusiva de Daily Mail/JL Partners muestra que Trump cuenta con un 45% de aprobación, su peor resultado histórico en el sondeo, dos puntos menos que la semana pasada. Revela que el 55% de los estadounidenses desaprueba ahora su desempeño general.

Lo peor de todo para Trump es que la inmigración, su tema estrella durante la última década, se está convirtiendo en una carga para él, una de las áreas donde menos apoyo tiene. Solo el 39% aprueba su gestión del tema, mientras que el 47% la desaprueba.

America turns on ICE: Devastating poll shows plummeting support as majority demand raids STOP https://t.co/EoXqwnzvwT — Daily Mail (@DailyMail) January 27, 2026

Según la encuesta del Daily Mail, el 53% de los votantes afirma que el caos en Minneapolis ha sido un punto de inflexión para ellos personalmente. Esto incluye al 39% de los republicanos.

El celo con el que ICE ha cumplido su misión es ahora el principal motivo de desaprobación hacia el presidente, según reveló la encuesta del Daily Mail.

El 28 % de los estadounidenses considera esta como la principal razón de su desaprobación hacia Trump, un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto a antes del tiroteo de Pretti a manos de agentes de inmigración en Minneapolis el sábado.

Protestas contra el ICE en Minnesota. Foto: Archivo

El ICE supera con creces la segunda razón de desaprobación de Trump: el 16% consideró el costo de vida y la inflación como su principal opción.

La magnitud de la herida política autoinfligida es aún más asombrosa porque Trump ya cumplió con éxito su promesa clave de campaña de frenar la inmigración ilegal en la frontera. Esta promesa le ayudó a arrasar en los siete estados clave hace tan solo 14 meses, destacó el periódico.

Pero lo que resulta más alarmante para Trump es que la encuesta del Daily Mail muestra que Estados Unidos lo responsabiliza de los sucesos en Minneapolis. El sondeo revela que el 33% cree que la administración Trump es la culpable, mientras que solo el 20% atribuyó la responsabilidad al ICE.

El propio ICE fue visto favorablemente solo por el 32% y desfavorablemente por el 55%. Esto le otorgó al ICE un índice de aprobación negativo del 23%, cayendo 12 puntos desde noviembre.

Según la encuesta, casi uno de cada cuatro republicanos tiene una opinión desfavorable del ICE. Para el partido, que necesita conseguir apoyo antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, esto supone una alerta roja.

Greg Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza.

Mientras tanto, más de la mitad de los estadounidenses (53%) opina que las redadas del ICE en ciudades estadounidenses deberían cesar, mientras que solo el 36% opina que deberían continuar.

La encuesta también mostró que el 60% opina que el ICE se está “extralimitando”, incluyendo a tres de cada 10 republicanos. El apoyo a la disolución total de ICE asciende al 47%, incluido uno de cada cuatro republicanos, según la encuesta del Daily Mail.

Kristi Noem y elecciones intermedias

La caída de la aprobación de Trump entre los republicanos es quizás el mayor problema para la Casa Blanca, apunta el periódico.

Esto ocurre después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sugiriera que Pretti, quien portaba armas con licencia, no debería haber acudido armado a una protesta contra el ICE.

Kristi Noem suffers collapse in confidence as just a third of Americans approve of DHS director https://t.co/KWl0WHkk54 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) January 27, 2026

Solo el 43% de los republicanos coincide con su evaluación de que el tiroteo de Pretti estuvo justificado, según el sondeo del Daily Mail.

“Con las elecciones intermedias a la vuelta de la esquina, las acciones del ICE están a punto de encender una llama que los demócratas pueden transformar en una participación masiva en las urnas”, señala el medio.

Los republicanos se enfrentan a perder el control de la Cámara de Representantes, lo que deja a Trump librando una ardua batalla durante los dos últimos años de su presidencia, junto con la posibilidad de ser sometido a un tercer juicio político.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Tia Dufour

La encuesta encontró que el 48% de los estadounidenses cree que la aplicación de las leyes de inmigración debería reenfocarse en los criminales y solo el 22% dice que debería continuar como está.

Cuando se les preguntó qué debería hacer ahora Trump, el 22% dijo que debería defender a los oficiales federales en Minneapolis, mientras que el 63% señaló que debería anunciar una investigación. Su juicio sobre Noem fue claro: por un 42% contra un 28%, debería ser despedida.

“Para Trump, una derrota aplastante en las elecciones intermedias y unas bajas calificaciones en las encuestas durante el resto de su presidencia amenazarían su legado”, advierte el Daily Mail.

“Encuestas falsas y fraudulentas”

Pese a este adverso escenario, Trump optó por cuestionar las encuestas con resultados adversos para su gestión. “Las encuestas falsas y fraudulentas deberían ser, prácticamente, un delito penal. Por ejemplo, todos los medios anti-Trump que me cubrieron durante las elecciones de 2020 mostraron encuestas erróneas a sabiendas. Sabían lo que hacían: intentaron influir en las elecciones, pero gané por goleada, incluyendo el voto popular, los siete estados clave, el Colegio Electoral y 2.750 condados contra 525. No se puede hacer mucho más, y, sin embargo, si la gente analizara The Failing New York Times, ABC Fake News, NBC Fake News, CBS Fake News, CNN con bajos índices de audiencia o la ahora extinta MSDNC, todas las encuestas eran fraudulentas y no se acercaban en nada a los resultados finales, escribió en su red Truth Social.

Fake and Fraudulent Polling should be, virtually, a criminal offense. As an example, all of the Anti Trump Media that covered me during the 2020 Election showed Polls that were knowingly wrong. They knew what they were doing, trying to influence the Election, but I won in a… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 22, 2026

Trump parecía referirse no a las elecciones de 2020, que perdió, sino a las de 2024. En estas últimas, muchas encuestas mostraron una contienda muy reñida, con un margen de error, hasta el final. Algunos análisis postelectorales mostraron que los encuestadores subestimaron el apoyo a Trump, pero no por mucho, consignó el medio Deadline.

Trump añadió: “Hay que hacer algo con las encuestas fraudulentas. Incluso las encuestas de Fox News y The Wall Street Journal han sido, a lo largo de los años, terribles. Hay excelentes encuestadores que acertaron en las elecciones, pero los medios no quieren usarlos de ninguna manera. ¿No es triste lo que le ha pasado al periodismo estadounidense? Voy a hacer todo lo posible para evitar que esta estafa de las encuestas siga adelante”.

Las encuestas de medios de comunicación están protegidas por la Primera Enmienda, pero Trump ha intentado litigar contra quienes se equivocaron. Demandó a la encuestadora Ann Selzer y al Des Moines Register por una encuesta preelectoral de 2024 que lo mostraba en desventaja en Iowa, pero finalmente ganó el estado. Su demanda citó una ley de protección al consumidor de Iowa, y su litigio estatal está pendiente.