Mundo

Familiares de los rehenes amenazan con “seguir a Netanyahu” hasta la Asamblea General de la ONU

De acuerdo a lo que apuntó un familiar de uno de los secuestrados "en vez de salir de casa y hacer algo, Netanyahu ha cerrado su corazón”.

Por 
Europa Press
Imagen archivo. Ronen Zvulun

Familiares de los rehenes que siguen secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en la Franja de Gaza han amenazado este martes con “seguir a (Benjamin) Netanyahu” hasta el debate de la Asamblea General de Naciones Unidas que ha arrancado durante la jornada de hoy.

Einav Zangauker, cuyo hijo Matan sigue secuestrado por el grupo armado palestino, ha indicado en declaraciones a la prensa que los familiares “irán hasta Estados Unidos mientras (Netanyahu) esté allí” con el objetivo de seguir presionando para lograr que tome medidas que lleven a su liberación.

“Hace una semana, Netanyahu dio instrucciones para ocupar la ciudad de Gaza, hizo saltar por los aires la posibilidad de que los rehenes que quedan vivos sean liberados. Los ha hecho desaparecer para siempre”, ha lamentado, al tiempo que ha expresado que para los familiares es “imposible permanecer en casa sin hacer nada”.

Así, ha recordado que son sus seres queridos “los que están en peligro”. “Durante una semana, hemos lamentado el llanto de nuestros hijos en esos túneles. Pero, en vez de salir de casa y hacer algo, Netanyahu ha cerrado su corazón”, ha lamentado.

Sin embargo, ha asegurado que “los intentos de silenciar a las familias han fracasado”, al tiempo que ha insistido en que seguirán al primer ministro israelí hasta la ciudad de Nueva York, hasta donde está previsto que se desplace esta semana para participar en el debate.

