    Mundo

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales

    El exjefe del gobierno español dice que en el Ejecutivo le han reconocido que promovieron el crecimiento de Vox para perjudicar al Partido Popular.

    Por 
    Europa Press
    El expresidente del gobierno español Felipe González se dirige a la audiencia en la Fundación Telmex México Siglo XXI, en Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2023. HENRY ROMERO

    El expresidente del gobierno español Felipe González ha reprochado al PSOE la falta “total” de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón, donde han igualado el peor registro de su historia, y Extremadura y considera que ese mismo escenario se repetirá en las próximas elecciones generales en las que votará en blanco, según ha reiterado.

    “Esto es lo que va a pasar en España, por el camino que vamos no se evita”, ha señalado en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid donde ha recetado, para detener el ascenso de Vox, hacer “que el país funcione”, en concreto los servicios públicos y la política de vivienda.

    En este sentido responsabiliza al PSOE de promover el crecimiento de la formación de Santiago Abascal con el objetivo de perjudicar al Partido Popular (PP) y afirma que así se lo han reconocido personas del propio Ejecutivo que, dice, admiten que se han podido medir mal.

    González considera que lo que ha sucedido en Extremadura y Aragón -una fuerte caída del PSOE y Vox disparado- “está pasando a nivel nacional” y por tanto anticipa el resultado de las elecciones generales. Ante este escenario querría ver un “análisis autocrítico” en su partido.

    Por primera vez en democracia, advierte, la derecha “va a ser abrumadoramente mayoritaria” y el único que lo niega, dice, es el actual jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez.

    No pactaría con Vox

    González también ha visto falta de crítica interna en el PP y considera que el líder nacional Alberto Núñez Feijóo carece de proyecto y solo pretende “echar” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

    Aunque ha asegurado que no pactaría con Vox, ha recalcado que tampoco lo haría “ni de broma” con Bildu, como están haciendo en este momento los socialistas ni tampoco pediría a la UE que saque a ETA de la lista de organizaciones terroristas. La organización de Arnaldo Otegi, apunta, no ha pedido perdón y ni siquiera ha ayudado a resolver algunos crímenes de ETA.

    En este sentido ha reprochado que Bildu apoye medidas del Gobierno a cambio de que “vayan saliendo los presos” de la banda terrorista de las cárceles y rechaza de plano que esta formación se preocupe por el bienestar de las políticas sociales de los españoles. “¿Nos hemos vuelto locos, hemos perdido la capacidad de análisis”, ha señalado.

    Debe dejar el PSOE quien lo ha “destrozado”

    Así, ha asegurado que en los próximos comicios generales votará “en blanco” debido a los “actuales candidatos” porque no le representan, pero no dará su apoyo a ningún otro partido. Aunque considera que tendría derecho a hacer campaña por el voto en blanco, dice que no lo hará. El pasado mes de junio ya dijo que votaría en blanco si Sánchez era el candidato.

    González, que fue presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, ha rechazado la posibilidad de darse de baja del PSOE y ha reivindicado su papel en una etapa en la que consiguieron grandes victorias electorales. Según ha manifestado, si alguien tiene que dejar el partido es quien lo ha “destrozado”.

    Además considera una “violación clara de la Constitución” por parte del Gobierno no presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y aboga por disolver las Cortes y convocar elecciones si no son capaces de aprobarlos.

