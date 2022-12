Fernando Pedrosa, cientista político argentino: “Es muy difícil sostener una idea de persecución política a Cristina Kirchner”

La condena había sido anunciada mil veces, pero nunca por los jueces: en la Causa Vialidad, en la que se juzga a Cristina Fernández y a un círculo cercano por supuestamente haber desviado fondos públicos en más de 51 obras en la provincia de Santa Cruz, la vicepresidenta insistió una y otra vez en que su sentencia estaba firmada y que pese a ser, según sus palabras, inocente, una persecución política en su contra la tenía ante “un pelotón de fusilamiento”.

En entrevista con La Tercera, el historiador y politólogo de la Universidad de Buenos Aires Fernando Pedrosa comenta la situación actual en Argentina y el futuro político de quien fue presidenta del país entre 2007 y 2015.

¿Cuál cree que va a ser la reacción de Cristina Kirchner tras el fallo de la Causa Vialidad?

La reacción será siempre la misma: va a denunciar conspiraciones, que la corporación judicial la persigue. Va a decir que la persiguen por sus políticas redistribucionistas y toda la historia. Este fallo no la condenará a firme, no la va a llevar presa, sino que abre un nuevo proceso que va a tomar mucho tiempo, y que tampoco la sacará de la carrera presidencial.

Es impactante que la condenen, es la primera vez que lo hacen. Pero ella seguirá haciendo lo que ha venido haciendo: utilizar su despacho en el Senado para seguir grabándose, hablando barbaridades y mandará a toda su tropa a denunciar a la justicia, lo que es paradójico, porque a estos jueces los nombró ella.

Seguidores de Cristina Fernández se manifiestan a la salida de los tribunales en Buenos Aires. Foto: AP

En general, en el oficialismo se asumía desde la víspera que la vicepresidenta sería condenada. ¿Todo el sector sigue la versión de Kirchner de que es inocente?

En general, el peronismo no ha mostrado ninguna crítica formal a Cristina, y ha cerrado filas tras de ella. Es paradójico que estos jueces los nombró el peronismo, y estos jueces a los que critica la han salvado por otras condenas y la han declarado inocente en requerimientos diversos.

Pero te diría que en el peronismo nadie osa levantar la cabeza para decir algo que perjudique a Cristina, aunque internamente en las roscas, en las peleas de ellos, seguramente hay diferencias y algunos tratan de sacar ventaja, pero públicamente eso no se vio.

En general, ¿cómo le está yendo actualmente al oficialismo a los ojos de la ciudadanía? ¿Cómo es vista Cristina Kirchner en tanto su gestión como vicepresidenta?

En general, en las encuestas está muy mal, el ambiente de la calle está muy mal, la inflación se espera arriba del 100%, el aumento de los precios es tremendo y la situación en general es muy compleja, así que efectivamente el gobierno está muy mal visto, y Cristina, aun con sus intentos de despegarse, no puede: ella eligió al presidente, y además es la vicepresidenta.

Así que en este punto diría que la estrategia es medio inútil, y que más que nada está dirigida a preservar su base militante, sus apoyos más inmediatos, a los jóvenes, a La Cámpora, su votante más inmediato, que comporta un 20%-25% del padrón.

En general, no está nada bien.

Seguidoras de la vicepresidenta Cristina Kirchner fuera de los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires. Foto: Reuters

Desde grupos como el ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) hablaron de “parar el Estado” si es que la vicepresidenta llegaba a ser condenada. ¿Cuán probable es que haya manifestaciones y paros graves?

El sindicalista que dijo eso, después lo rectificó: dijo que en realidad no, que van a protestar. Yo diría que sí, tiene capacidad de movilizar a los propios, un poco de desastre, pero no creo que vaya a pasar eso, porque en esta pelea no es que Cristina vaya a ir presa, sino que es una condena en primera instancia, y falta bastante para que la condena “se ponga a firme”.

Puede haber un escandalito por ahí, pero nada de proporciones.

¿Cuál es la verdadera posibilidad de que se vea a Cristina Kirchner tras las rejas y efectivamente inhabilitada para ejercer cargos públicos a raíz de la Causa Vialidad?

Yo, personalmente, no veo que Cristina vaya presa, me parece muy difícil. Siendo senadora va a tener fueros, de hecho Menem murió siendo senador, con fueros que evitaron que se fuera preso. Así que la posibilidad de que ella esté presa, si bien en el corto plazo es imposible, porque es una primera instancia judicial, aún así en instancias posteriores va a ser muy, muy difícil.

Con respecto a que no pueda ejercer cargos públicos, bueno, por ahora creo que esa inhabilitación no creo que sea posible. Habría que ver en un par de años más, porque creo que de la Cámara tendrá que pasar a la corte, así que me parece que hay demasiado tiempo en Argentina, y dos meses es una vida.

Cristina Kirchner en su último alegato en el marco de la Causa Vialidad. Foto: AP

Si bien la vicepresidenta negó que vaya a ser candidata, ¿cuán probable es que Cristina Kirchner se haga elegir presidenta o senadora en 2023?

Presidenta lo veo difícil, pero no lo descarto, porque con determinadas circunstancias podría ser. Pero si ella va de presidenta y pierde, queda sin fueros, queda derrotada electoralmente, queda en una situación de desprestigio importante y desprotección.

Yo diría que ella como senadora es una posibilidad, siguiendo lo de Menem, que hasta el día de su muerte como senador tuvo los fueros. Eso es muy probable que ella obtenga ese cargo, de senadora. No descarto la presidencia, pero me parece que hoy es difícil.

La oposición, ¿cómo se ha mostrado respecto de este juicio?

La oposición ha apoyado mucho a la justicia en este caso, porque efectivamente el caso de Cristina es muy débil. Es una persona que se dedicó toda su vida al servicio público, fue militante política, diputada, senadora, presidenta, y tiene una fortuna incalculable. No es una persona que venga del mundo privado, y lo haya hecho mal o bien como empresaria o artista: es una persona que no tiene trayectoria como abogada, no firmó ningún juicio, nada.

Es muy difícil su situación, y todo eso complica mucho a sus defensores, entonces se radicalizan, porque es muy difícil argumentar otra cosa.

¿Cuán cierta sería la teoría de Kirchner, de que habría una persecución política en su contra por parte del “partido judicial”?

Yo no creo que haya una persecución contra ella: en Argentina los jueces los designa el Senado, y en el Senado es mayoría peronista interrumpida desde 1983, y estos jueces fueron designados por un Senado peronista mientras Cristina era presidenta. Es muy difícil que los pusiera ahí para que la persiguieran a ella.

Veo que, a estas alturas del partido, las pruebas son demasiado contundentes y evidentemente el único argumento que tiene es impugnar a la justicia en su conjunto. Me parece que es muy difícil sostener una idea de persecución a ella, que es una persona tan poderosa, que maneja al presidente, que maneja el poder en este país.

No hay persecución: me parece que ella hizo mal las cosas, que fue muy desprolija con el dinero. Son personas que dedicaron su vida a la función pública y tienen millones y millones de dólares, que son difíciles de argumentar. Entonces me parece que ahí hizo mal las cosas y la justicia ahí aprovechó para caerle, pero no creo que haya ninguna conspiración de ningún tipo contra ella.