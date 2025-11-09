Filipinas evacúa a más de 100 mil personas ante el paso del supertifón Fung-wong

Filipinas evacuó a más de 100.000 residentes en sus regiones oriental y septentrional ante la intensificación del tifón Fung-wong durante estel domingo, luego de que el ciclón tropical se convirtió en un supertifón.

Esto antes de su llegada al país insular ubicado en el Sudeste Asiático, que está prevista para este mismo día, amenazando con desatar lluvias torrenciales, vientos destructivos y marejadas ciclónicas.

Según informó la agencia Reuters, en gran parte del territorio filipino se han emitido señales de alerta de tormenta, con la señal número 5, la más alta, activada en el sureste de Luzón, incluyendo Catanduanes y las zonas costeras de Camarines Norte y Camarines Sur.

Mientras que Metro Manila y sus alrededores se encuentran bajo la señal número 3. También se dio a conocer que algunas zonas de Visayas Oriental ya sufrían cortes de luz.

Se pronostica que el ahora supertifón Fung-wong, conocido localmente como Uwan, tocará tierra en la provincia de Aurora, en el centro de Luzón, el domingo por la noche, acompañado de vientos sostenidos de 185 km/h (115 mph) y ráfagas de hasta 230 km/h.

La Guardia Costera de Filipinas en Camarines Sur compartió imágenes que mostraban a evacuados cargando bolsas y pertenencias personales cuando eran transportados en estrechas embarcaciones hasta los camiones que los transportarían.