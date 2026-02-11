SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Fiscal general de EE.UU. lamenta el sufrimiento de las víctimas de Epstein ante críticas por proteger los nombres de abusadores

    Ante una comisión de la Cámara de Representantes, Pam Bondi encaró la responsabilidad de Washington ante la revelación de los nombres de las víctimas del financista y afirmó que Trump no cometió ningún delito por aparecer en los archivos de su caso.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Imagen Europa Press

    La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lamentó este miércoles el sufrimiento de las víctimas del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en medio de las críticas de los legisladores demócratas por publicar información sensible sobre las afectadas y “proteger” los nombres de los “abusadores” en los archivos relacionados con el caso.

    “Lamento profundamente lo que ocurrió con las víctimas debido a las acciones de este monstruo”, señaló Bondi ante una comisión judicial de la Cámara de Representantes, instando a la población a compartir con las autoridades cualquier información relativa a daños o abusos por parte de personas involucradas en la trama.

    La fiscal resaltó que el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense “se compromete a exigir responsabilidades” con “todo el rigor de la ley”. “En 2025, el FBI arrestó a más de 1.700 depredadores de menores, un aumento del 10% con respecto a 2024. Hemos localizado a 2.700 víctimas de explotación infantil”, aseveró.

    Durante la audiencia, la representante demócrata por Washington, Pramila Jayapal, pidió a las víctimas de Epstein sentadas en la sala que levantaran la mano si no se habían reunido en algún momento con el Departamento de Justicia, tras lo que todas ellas hicieron este gesto, llevando a la fiscal a pedir perdón.

    “Donald Trump convirtió la publicación de los archivos de Epstein en el centro de su campaña porque pensó que le beneficiaría. Luego, usted asumió el cargo y afirmó tener una lista (de los implicados en la trama) solo para luego decir que no existía”, criticó la legisladora.

    Jayapal reprochó también que el DOJ publicara los nombres de las supervivientes sin censura en un primer momento, salvo uno de ellos, junto con “numerosos archivos” que revelaban “correos electrónicos, direcciones y fotografías de desnudos” de las afectadas, así como la identidad de Jane Doe, que “estuvo protegida durante décadas”.

    En otro punto de la audiencia, Bondi discutió con el representante demócrata por Nueva York, Jerry Nadler, por los mismos motivos, ya que este aseguró que la publicación de los archivos solo se produjo tras una iniciativa aprobada en el Congreso y que, pese a ello, el Departamento publicó “información personal de las víctimas mientras protegían los nombres de los abusadores”.

    “La respuesta a mi pregunta de a cuántos cómplices de Epstein han acusado es cero. Usted ha sido fiscal general durante todo un año y su Departamento de Justicia despidió al fiscal principal de este caso y afirmó, de forma falsa, que no había más pistas”, señaló Nadler.

    Este además reiteró que “resulta impactante que el Departamento no ocultara los nombres de las víctimas de Epstein, pero sí los de sus abusadores”. “No sé si esto se debe a incompetencia o si fue deliberado y malicioso”, dijo el político, agregando que es, asimismo, “preocupante” que las autoridades no hayan llevado a “ninguno de los perpetradores ante la justicia”.

    En respuesta, Bondi recordó que el mandatario estadounidense, Donald Trump, firmó la ley para divulgar todos esos documentos. “Es el presidente más transparente de la historia del país y ninguno le preguntó a Merrick Garland (fiscal general en la administración de Joe Biden) durante los últimos cuatro años ni una palabra sobre Jeffrey Epstein”, indicó.

    Aparición de Trump en los archivos

    En la audiencia, la fiscal general también tuvo que enfrentar preguntas incómodas en relación con la aparición de Trump en los archivos, en particular del representante demócrata por California, Ted Lieu, que le preguntó sobre si había presencia de menores de edad en las fiestas a las que acudió el magnate republicano junto con Epstein.

    “No hay evidencias de que Donald Trump haya cometido ningún delito”, respondió Bondi, agregando que el interrogatorio es “ridículo” y que los representantes demócratas “están tratando de desviar la atención” de todo lo logrado durante el segundo mandato del presidente norteamericano.

    Tras su respuesta, Lieu acusó a Bondi de haber mentido bajo juramento, aludiendo a un testigo que llamó al FBI para denunciar presuntas acusaciones de agresión sexual en contra de Trump, según se desprende de los documentos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense.

    “Hay más de 1.000 víctimas de trata sexual y no ha responsabilizado a ningún hombre. Qué vergüenza. Si tuviera un poco de decencia, renunciaría en cuanto concluya esta audiencia”, resaltó el representante demócrata.

