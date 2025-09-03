SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Fiscalía de Brasil ve “imperativo” condenar a Bolsonaro y sus aliados para “mantener un Estado democrático”

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, alegó ante el Tribunal Supremo y advirtió de los hechos “deben considerarse graves mientras queramos mantener la existencia de un Estado democrático de derecho”.

Por 
Europa Press
 
Rodrigo Gómez S.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, podría enfrentar penas de más de 40 años de prisión. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Valter Campanato/Agência Brasil

La Fiscalía de Brasil solicitó este martes la condena para todos los acusados por el intento de golpe de Estado tras la victoria electoral del presidente actual, Luiz Inácio Lula da Silva, incluido contra su predecesor, Jair Bolsonaro.

Esto, en la primera vista del juicio por un evento que el mismo organismo calificó de “atroz y siniestro”. Así, consideró “imperativo” castigar a los ocho señalados en esta causa.

“Los actos que conforman el atroz y siniestro panorama de la denuncia constituyen atentados de gran trascendencia contra las instituciones democráticas", señaló el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, según recoge la agencia Brasil.

El persecutor agregó que las acciones de los imputados “no pueden ser tratados como actos de menor importancia, como ensoñaciones utópicas, como aventuras irreflexivas, ni como actos imprudentes que con el tiempo se reduzcan a un plan placentero de las meras curiosidades irreverentes de la vida nacional”.

En su alegato ante el Tribunal Supremo, también advirtió de unos hechos “que deben considerarse graves mientras queramos mantener la existencia de un Estado democrático de derecho”.

Gonet afirmó que “ninguna medida jurisdiccional, sin embargo, tiene valor contra la usurpación del poder por la fuerza bruta”, y agregó que “la defensa del orden democrático encuentra espacio en el derecho democrático para reafirmarse, fortalecerse y dignificarse cuando el ataque iniciado en su contra no se materializa”.

En este sentido, el fiscal señaló que “actúa como elemento disuasorio contra los intentos de golpe de Estado y expone la tenacidad y la determinación de los ciudadanos para mantener la vida pública, inspirados en la importancia de los derechos fundamentales y la constancia de las opciones esenciales en materia de convivencia política”.

En concreto, Bolsonaro y los otros implicados en la trama están acusados por abolición violenta del Estado democrático de Derecho e intento de golpe de Estado, delitos contemplados en el artículo 359 del Código Penal por el que podrían enfrentarse a penas de entre tres y 12 años de prisión.

Asimismo, otros cargos por los que se les acusa son participación en una organización criminal armada, que contempla penas de tres a ocho años de cárcel; daños a la propiedad pública, por el que pueden ser condenados a penas mínimas de seis meses a tres años y deterioro del patrimonio, que contempla condenas de uno a tres años.

En caso de ser declarado culpable, el expresidente Bolsonaro, actualmente en arresto domiciliario con tobillera electrónica, podría enfrentar penas de más de 40 años de prisión, además de ser inhabilitado de forma indefinida para ocupar cargos públicos.

Además del líder ultraderechista, el exministro de Defensa Walter Braga Netto y el exministro de Justicia, Anderson Torres, también están acusados el diputado y exjefe de la Inteligencia durante el mandato de Bolsonaro, Alexandre Ramagem; el excomandante de la Marina Almir Garnier; el exjefe de Seguridad Augusto Heleno y el extitular de Defensa Paulo Sergio Nogueira.

Más sobre:BrasilGolpe de EstadoJair BolsonaroFiscalía de Brasil

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Turbazo en Lo Espejo: diez sujetos entran a robar en vivienda con armas de fuego y cuchillos

Familia Di Girolamo recurre a la Corte Suprema tras sobreseimiento de Cristián Campos

Trump asegura que la Guardia Nacional va a intervenir en Chicago y ahora apunta a Baltimore

Hombre le dispara en la cabeza a hijo de 2 años en Temuco: niño está en riesgo vital

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Maduro acusa a Estados Unidos de querer hacerse del “petróleo venezolano gratis” tras ataque militar a embarcación

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

3.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

4.
Trump asegura que ataque de Estados Unidos fue contra barco del Tren de Aragua e informa de 11 muertos en la operación

Trump asegura que ataque de Estados Unidos fue contra barco del Tren de Aragua e informa de 11 muertos en la operación

5.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La trastienda de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

La trastienda de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

Servicios

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista de septiembre: revisa los precios y artistas confirmados

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista de septiembre: revisa los precios y artistas confirmados

Turbazo en Lo Espejo: diez sujetos entran a robar en vivienda con armas de fuego y cuchillos
Chile

Turbazo en Lo Espejo: diez sujetos entran a robar en vivienda con armas de fuego y cuchillos

Familia Di Girolamo recurre a la Corte Suprema tras sobreseimiento de Cristián Campos

Hombre le dispara en la cabeza a hijo de 2 años en Temuco: niño está en riesgo vital

Wom acepta pagar al Estado chileno más de US$50 millones por retrasos de 5G y bajará la demanda en el Ciadi
Negocios

Wom acepta pagar al Estado chileno más de US$50 millones por retrasos de 5G y bajará la demanda en el Ciadi

Bice será la marca que seguirá tras la fusión Bicecorp-Security y sale gerente general de Grupo Security

Economistas difieren de ministro Grau y dicen que hay vínculo entre alza del salario mínimo y situación del mercado laboral

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”
Tendencias

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales

El plan de Hooters para volver a ser un negocio “atractivo”, tras su quiebra

Vuelve a Brasil: Jorge Sampaoli sorprende y dirigirá a seleccionado chileno
El Deportivo

Vuelve a Brasil: Jorge Sampaoli sorprende y dirigirá a seleccionado chileno

Coquimbo Unido le responde a Nicolás Córdova tras los dardos del DT de la Roja

Preocupación en el Boca Juniors de Carlos Palacios: Miguel Ángel Russo es internado en hospital de Buenos Aires

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Anora llega al streaming: dónde ver la película que dominó los Oscar 2025
Cultura y entretención

Anora llega al streaming: dónde ver la película que dominó los Oscar 2025

El terror se acerca: “Welcome to Derry” confirma su fecha de estreno en HBO Max

La Misteriosa Mirada del Flamenco: de qué trata y cuáles son las fortalezas de la cinta chilena elegida para los Oscar

Fiscalía de Brasil ve “imperativo” condenar a Bolsonaro y sus aliados para “mantener un Estado democrático”
Mundo

Fiscalía de Brasil ve “imperativo” condenar a Bolsonaro y sus aliados para “mantener un Estado democrático”

Trump asegura que la Guardia Nacional va a intervenir en Chicago y ahora apunta a Baltimore

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo