Francia se suma al reconocimiento del Estado palestino y Macron dice que es “la única solución que traerá la paz”

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes el reconocimiento oficial del Estado de Palestina y ha hecho un llamado a poner fin a la guerra en la Franja de Gaza después de que el domingo lo hicieran Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal.

“Fiel al compromiso histórico de mi país con Medio Oriente y con la paz entre los pueblos israelí y palestino, declaro que Francia reconoce el Estado de Palestina”, ha afirmado Macron en un discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Además, ha adelantado que este mismo lunes reconocerán también el Estado palestino Andorra, Australia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco, y San Marino y que estos reconocimientos son “en beneficio de la paz y la seguridad para todos en Medio Oriente”.

BREAKING: President Emmanuel Macron tells the UN General Assembly, “Today, I declare that we recognise the State of Palestine,” calling for peace and to “preserve the possibility of a two-state solution.”



🔴 LIVE updates: https://t.co/pijocqroSM pic.twitter.com/KhhhqSmYje — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 22, 2025

El mandatario francés ha asegurado que “este reconocimiento es la única solución que traerá la paz a Israel” a pesar e su “su reticencia y su miedo”. “Francia nunca ha fallado a Israel cuando su seguridad estaba en juego, incluso ante los ataques iraníes”, ha argumentado antes de recordar la “herida aún abierta” del ataque del 7 de octubre de 2023.

Además, ha defendido la necesidad de “neutralizar políticamente” al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), “así como a todos aquellos que incitan al odio antisemita”.

Macron: France officially recognizes Palestinian statehttps://t.co/nzKYiaKlTC — Haaretz.com (@haaretzcom) September 22, 2025

En cualquier caso, Macron ha condicionado la apertura de una embajada en Palestina a la “liberación de los rehenes” y a que se alcance un acuerdo de alto el fuego. “Nada será posible sin que las autoridades israelíes asuman plenamente nuestra renovada ambición de lograr finalmente una solución de dos Estados”, ha planteado.

Una vez logrado este alto el fuego, se pondría en marcha un plan de reconstrucción de la Autoridad Palestina en “un marco renovado”, ha explicado Macron, que ha ofrecido la colaboración de Francia para una misión internacional de estabilización y para formar y financiar las fuerzas de seguridad palestinas.

Macron ha recordado que en 1947 la ONU aprobó dividir el Mandato Británico de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, “reconociendo así el derecho de cada uno a la autodeterminación”. La comunidad internacional reconoció el Estado israelí “cumpliendo finalmente el destino de este pueblo tras milenios de vagar y ser perseguido”. “Sin embargo, la promesa de un Estado árabe sigue sin cumplirse hasta el día de hoy”, se ha lamentado.

Apoyo saudita

Macron ha realizado esta intervención en el marco de la cumbre para la solución de dos Estados que han organizado Francia y Arabia Saudita. Precisamente Macron ha entregado el testigo en el atril de oradores al ministro de Asuntos Exteriores saudita, Faisal bin Farhan, quien ha definido como una “oportunidad histórica para lograr la paz”.

Israelis and Palestinians together.



Civil society actors, families of hostages, doctors, and humanitarian workers engaged in Gaza—you have called on me to urgently end this war and the suffering of all.



You are the voices of the two-state solution and of the plan for peace… pic.twitter.com/wlO0LO7F5l — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

“La Conferencia de la Solución de los Dos Estados es una oportunidad histórica de lograr la paz. Israel sigue cometiendo crímenes brutales en Gaza y agresiones en Cisjordania y Jerusalén. Pedimos a otros países que den el paso histórico de reconocer el Estado palestino”, ha declarado.

Inmediatamente después ha intervenido el secretario general de la ONU, António Guterres, quien ha advertido de que la solución de dos Estados entre israelíes y palestinos es “la única salida de la pesadilla” en la que vive sumida la zona desde el año 2023 y, en un respaldo a la construcción de un futuro Estado palestino viable, ha señalado que se trata de “un derecho, no una recompensa” como sostiene el gobierno israelí.

El Ejecutivo de Benjamin Netanyahu considera que el reconocimiento del Estado palestino por parte de otros países representa una “recompensa” al terrorismo de Hamas, pero para Guterres ha llegado el momento de que haya dos Estados conviviendo juntos y en paz, con las fronteras previas a 1967 y Jerusalén como capital compartida, y ha llamado a actuar “antes de que sea demasiado tarde”.