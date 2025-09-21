Gobierno afgano responde a Trump y descarta entrega de base aérea de Bagram a Estados Unidos: “No es posible”

El gobierno afgano respondió a Donald Trump y descartó hacer entrega de la base aérea de Bagram, construida por Estados Unidos y abandonada por las tropas del país norteamericano a fines de junio de 2021.

La base, la mayor de Afganistán, situada a 50 kilómetros al norte de Kabul y pilar de las operaciones estadounidenses durante todo el conflicto en la zona desde 2001, fue restituida al ejército local hace cuatro años.

“Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos de América, cosas malas van a pasar”, advirtió el líder estadounidense en su plataforma Truth Social este sábado.

Frente a esas declaraciones, Fasihuddin Fitrat, jefe del Estado Mayor de Defensa de Afganistán afirmó que “un acuerdo sobre siquiera una pulgada del suelo de Afganistán no es posible”.

Por otro lado, el vocero talibán, Hamdullah Fitrat, divulgó una declaración este domingo en la que recalca que “el Emirato Islámico de Afganistán busca relaciones constructivas con todos los estados sobre la base de intereses mutuos y compartidos”.

“En todas las negociaciones bilaterales se ha comunicado sistemáticamente a los Estados Unidos que, para el Emirato Islámico, la independencia y la integridad territorial del Afganistán son de suma importancia. Cabe recordar que, en virtud del Acuerdo de Doha, Estados Unidos se comprometió a no usar ni amenazar con el uso de la fuerza contra la integridad territorial ni la independencia política de Afganistán, ni interferir en sus asuntos internos. Por lo tanto, es necesario que se mantengan fieles a sus compromisos”, advirtió.