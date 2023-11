Gobierno de Italia aprueba una reforma que busca la elección directa del primer ministro

El Gobierno de Italia ha aprobado este viernes un proyecto de ley para introducir el cargo de primer ministro y que éste sea elegido de manera directa por los ciudadanos, dentro de lo que la actual jefa de Gobierno, Giorgia Meloni, ha descrito como “la madre de todas las reformas” y que previsiblemente quedará a expensas de un referéndum.

“Nuestro objetivo es garantizar que quien sea elegido por el pueblo pueda gobernar durante una legislatura”, ha esgrimido Meloni, presidenta del Consejo, en un país que ha visto cómo en los últimos años la sucesión de crisis políticas ha derivado en la conformación de varios gabinetes de índole tecnócrata y sin el aval de las urnas.

En este sentido, ha recordado que en 75 años de historia democrática Italia ha tenido 78 gobiernos y ha llamado a poner fin a los “juegos de palacio” y los “gobiernos arcoíris y técnicos”. Contempla que los cambios faciliten la estabilidad a largo plazo, de tal manera que el primer ministro encare con garantías un mandato de cinco años y, en caso de dimisión o cese, sólo pueda ser sustituido una vez por otro miembro de la mayoría y siempre y cuando esta persona reciba el visto bueno del Parlamento.

La reforma, bautizada como “premierato”, implica un cambio de la Constitución, por lo que de no contar con el aval de dos tercios de las cámaras se hará necesario convocar una consulta abierta a toda la ciudadanía. Meloni, “orgullosa” de la propuesta, espera lograr un “amplio consenso” de diputados y senadores, pero ya ha dejado claro que si no es el caso habrá referéndum para avanzar hacia “la Tercera República”.

El Ejecutivo, no obstante, no tiene previsto modificar las facultades del presidente de la República, que conserva un estatus más simbólico pero puede desempeñar un importante papel en caso de caos político. Meloni ha subrayado que la figura del jefe de Estado sigue siendo a día de hoy una “absoluta garantía” de estabilidad, si bien la designación de este cargo recae en el Parlamento y no deriva de manera directa de unos comicios.