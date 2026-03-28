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    Gobierno de Yemen rechaza acciones de rebeldes hutíes en guerra entre Irán, Israel y EE.UU.

    El grupo armado se adjudicó hace algunas horas un ataque con misiles balísticos en Israel.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Referencial.

    Mediante una declaración este sábado, el gobierno de Yemen rechazó las “repetidas políticas e intentos del régimen iraní de arrastrar a la región de Yemen a sus guerras inútiles a través de sus milicias terroristas”.

    Esto, en el marco de la reciente adjudicación de un ataque con misiles balísticos en Israel por parte de los rebeldes hutíes, que confirmó el comienzo de su participación en este conflicto.

    En un comunicado compartido a través de la agencia de noticias Saba, el gobierno yemení reiteró su llamado a la comunidad internacional para que “adopte una postura firme contra las repetidas violaciones de la soberanía de Yemen por parte de Irán, ejerza máxima presión sobre la milicia terrorista hutí y apoye los esfuerzos del gobierno para restaurar las instituciones estatales”.

    Las fuerzas de defensa de Israel ya habían detectado que el ataque había tenido su origen en Yemen. Sin embargo, no fue hasta horas más tarde que el vocero de los hutíes, Yahya Saree reconoció este hecho como una de sus primeras acciones en defensa de Palestina, Líbano, Irak e Irán.

    Además, señaló que esta acción coincidió con las ya efectuadas por parte de los muyahidines de Irán y de Hezbolá en el Líbano los que catalogó como “heroicos”.

    “Nuestras operaciones, con la ayuda de Alá, continuarán hasta que se alcancen los objetivos declarados (...) y hasta que cese la agresión contra todos los frentes de la resistencia”, señaló el vocero hutí.

    Asimismo, este sábado en las calles de Yemen varias personas simpatizantes con los rebeldes se reunieron para manifestar su apoyo a Palestina, Irán y el Líbano tras los ataques israelíes-estadounidenses.

    “Queremos enfatizar de nuevo que los ataques contra Irán y Líbano son ataque contra toda nuestra nación. Por eso no somos neutrales ni tampoco ofreceremos una simpatía vacía y pasiva. Somos parte del frente que resiste la agresión”, dijo Taha Al-Mutawakkil, miembro del Buró Político de hutíes frente a un público.

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