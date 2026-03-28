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    Israel intensifica bombardeos en Líbano: mueren tres periodistas y seis trabajadores sanitarios

    Al menos nueve personas fallecieron en ataques en el sur libanés, mientras crece la tensión regional con un misil lanzado desde Yemen y gestiones diplomáticas en curso.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Israel intensifica bombardeos en Líbano: mueren tres periodistas y seis trabajadores sanitarios

    El Ejército de Israel intensificó este sábado sus ataques contra objetivos en el sur de Líbano, en una jornada marcada por la muerte de al menos tres periodistas y seis trabajadores sanitarios, lo que generó duras críticas del Gobierno libanés, que acusó a Israel de cometer “crímenes de guerra”.

    Según los antecedentes, uno de los bombardeos impactó un vehículo en el que se trasladaban comunicadores. Entre las víctimas se encuentran Ali Shoeib, quien trabajaba para el canal Al Manar —vinculado a Hezbolá—, además de la periodista Fatime Ftuni y un familiar que la acompañaba.

    Israel confirmó el ataque y aseguró que uno de los fallecidos mantenía vínculos con la milicia, argumento que ha sido cuestionado por autoridades libanesas y organizaciones internacionales.

    Israel intensifica bombardeos en Líbano: mueren tres periodistas y seis trabajadores sanitarios. Imagen referencial. Gideon Markowicz

    En otro bombardeo registrado en la misma zona, cinco trabajadores de la salud murieron tras ser alcanzados mientras cumplían labores, sumándose a un sanitario fallecido horas antes en un ataque separado.

    El recrudecimiento de la violencia se produce en un contexto de creciente tensión en la región. Este sábado, los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron el lanzamiento de un misil hacia territorio israelí, marcando su primera acción directa desde el inicio del conflicto hace aproximadamente un mes.

    En paralelo, se activan gestiones diplomáticas para contener la escalada. Pakistán convocó a representantes de Turquía, Egipto y Arabia Saudita con el objetivo de explorar una salida política a la crisis.

    Israel intensifica bombardeos en Líbano: mueren tres periodistas y seis trabajadores sanitarios. Imagen referencial.
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