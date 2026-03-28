Zelensky firma acuerdos con países del Golfo Pérsico para ayudar en defensa contra ataques iraníes
El presidente ucraniano ya pactó con las autoridades de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky firmó varios acuerdos con países del Golfo Pérsico en su gira durante esta semana, que tienen por objetivo ayudar a estos estados en su defensa contra ataques iraníes.
El mandatario ucraniano pactó con líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para traspasarles su experiencia sobre ofensivas de drones y sus nuevas tecnologías, a cambio de recibir ayuda financiera para su conflicto con Rusia.
Además, ha mantenido conversaciones con las autoridades de Bahrain, Jordania y Kuwait por esto mismo.
Desde inicios del conflicto, Irán ha atacado diversas sedes estadounidenses en países del Medio Oriente. Un último ataque fue registrado en la Base Aérea Príncipe Sultán de Arabia Saudita, en que funcionarios aseguraron que al menos diez militares de EE.UU. resultaron heridos.
Este jueves, en Emiratos Árabes Unidos también se reportó la muerte de dos personas tras un ataque con misiles en una carretera en la capital Abu Dabi.
Anteriormente, Zelensky aseguró en una entrevista con Reuters que “Rusia está proporcionando apoyo de inteligencia a Irán. Tenemos pruebas de nuestros servicios de inteligencia”.
Asimismo, el presidente ucraniano acusó que Rusia ha estado “chantajeando” a Estados Unidos” con dejar de compartir datos de inteligencia con Irán, si Estados Unidos dejaba de compartir información con Ucrania.
“¿Podría esto llevar a Estados Unidos a suspender el intercambio de datos? Probablemente. Depende de la situación en Oriente Medio y de cómo se desarrolle esta operación", dijo.
Sobre los acuerdos alcanzados con los países del Golfo mencionó en otra oportunidad que “será también una contribución real a la seguridad global. Esto es importante porque la seguridad energética —y el costo de vida, especialmente en Europa— depende de sus recursos petroleros, gasísticos y otros, así como de la estabilidad de los mercados globales".
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