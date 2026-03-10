Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

Las fuerzas de seguridad de Haití y contratistas privados que trabajan con ellas han llevado a cabo extensos ataques letales con drones que podrían constituir violaciones del derecho internacional, según señaló Human Rights Watch (HRW). Los ataques, que en algunos casos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales deliberadas, se han llevado a cabo en zonas urbanas densamente pobladas con drones armados con explosivos, que en algunos casos han asesinado y herido a decenas de personas, incluidos niños y otros residentes sin antecedentes de pertenecer a organizaciones delictivas.

En específico, según datos de múltiples fuentes obtenidas por HRW, al menos 1.243 personas fueron asesinadas en ataques con drones en 141 operaciones ocurridas entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026. Incluidos al menos 43 adultos que, según informes, no eran miembros de grupos criminales, así como 17 niños. Los datos también muestran que los ataques con drones hirieron a 738 personas, de las cuales al menos 49 no serían miembros de grupos criminales.

“Decenas de haitianos de a pie, entre ellas muchos niños, han sido asesinados y heridos en estas letales operaciones con drones”, dijo la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus. “Las autoridades haitianas deberían controlar urgentemente a las fuerzas de seguridad y a los contratistas privados antes de que mueran más niños en estos ataques”, siguió la directora.

Ataques con drones

Respecto a los ataques, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití los atribuyó al uso de drones por parte de la Fuerza de Tareas Especializada –Task Force– establecida por el premier interino del país insular, Alix Didier Fils-Aimé, que opera con el apoyo de la empresa militar privada Vectus Global. El embajador de Estados Unidos en Haití, Henry Wooster, confirmó que el Departamento de Estado de Estados Unidos otorgó una licencia a Vectus Global para exportar servicios de defensa a Haití.

Miembro de la Policía Nacional de Haití. Foto: archivo RICARDO ARDUENGO

HRW entrevistó a cinco familiares de personas asesinadas o heridas en un ataque perpetrado el 20 de septiembre de 2025, así como a seis líderes comunitarios, médicos y otras personas que visitaron el lugar o hablaron con las víctimas o las atendieron posteriormente. También, la organización humanitaria entrevistó a un familiar de una mujer que fue asesinada en otro ataque con drones ocurrido el 1 de enero de 2026. La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) y el Comité de Protección Infantil de la Ciudad Eterna (KPTSL), dos organizaciones de la sociedad civil haitiana, facilitaron las entrevistas con los familiares.

En el ataque del 20 de septiembre, un dron explosivo detonó cerca del complejo deportivo y cultural Nan Pak, en el barrio de Simon Pelé de Puerto Príncipe, donde niños se habían reunido para una distribución de regalos del grupo criminal Simon Pelé. HRW concluyó que 10 personas —incluidos 9 niños entre 3 y 12 años que no eran miembros de grupos criminales— fueron asesinadas.

Según la investigación de la organización humanitaria, el número de ataques con drones armados en Puerto Príncipe ha aumentado significativamente en los últimos meses: 57 casos han sido reportados entre noviembre de 2025 y el 21 de enero de 2026, casi el doble de los 29 reportados entre agosto y octubre de 2025. Más del 40% de los asesinatos reportados tuvieron lugar entre el 1 de diciembre y el 21 de enero. El promedio de personas asesinadas por operación es de 8,8, mientras que la operación más letal dejó 57 personas asesinadas.

HRW determinó que los ataques ocurrieron en nueve comunas del departamento del Oeste de Haití: Cabaret, Cité Soleil, Croix-des-Bouquets, Delmas, Kenscoff, Léogâne, Pétion-Ville, Puerto Príncipe y Tabarre.

Los investigadores de la organización también analizaron siete videos publicados en redes sociales o compartidos directamente con HRW que muestran el uso de drones cuadricópteros armados, y geolocalizaron cuatro de ellos en Puerto Príncipe.

Los archivos audiovisuales muestran el uso reiterado de drones equipados con explosivos para atacar vehículos y personas, algunas de ellas armadas, pero ninguna que parezca estar involucrada en actos de violencia ni representar una amenaza inminente para la vida. Según la organización, estos videos refuerzan la impresión de que muchos de los ataques con drones buscan atacar y asesinar extrajudicialmente a personas, en lugar de constituir operaciones de aplicación de la ley que pudieran justificar un uso deliberado de la fuerza letal.

Uso extrajudicial

Los drones cuadricópteros pueden maniobrar entre edificios mientras siguen a personas y vehículos en movimiento y transmiten imágenes de video detalladas en tiempo real a sus operadores, quienes controlan tanto el vuelo de los drones como el uso de las armas.

Residentes de Puerto Príncipe dijeron a HRW que los drones son una fuente constante de terror. “Vivo con este miedo, esta ansiedad, todo el tiempo. Rezo para que los drones ya no estén en nuestra zona”, dijo un comerciante que vive en Martissant.

Alix Didier Fils-Aimé, primer ministro interino de Haití. Foto: archivo

El premier interino, Fils-Aimé, la Policía Nacional de Haití y la empresa militar privada Vectus Global no respondieron a las solicitudes de información de HRW.

También, los investigadores recibieron información sobre dos pruebas fallidas de drones armados realizadas por parte de miembros de grupos criminales en mayo de 2025. La Dirección Central de la Policía Judicial está investigando a personas presuntamente involucradas en el tráfico de drones para grupos criminales a través de República Dominicana.

Sobre esto, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití afirmó que líderes de grupos criminales han intentado usar y adquirir drones. Sin embargo, HRW no encontró pruebas de un uso generalizado de drones por parte de los grupos criminales.

HRW ha documentado anteriormente el uso de drones cuadricópteros armados en ataques contra civiles en zonas pobladas en el contexto de conflictos armados en Ucrania y Sudán. Sin embargo, la organización afirmó que no tiene conocimiento de ninguna otra situación en la que se hayan utilizado reiteradamente drones cuadricópteros armados con explosivos en el contexto de aplicación de la ley.

“Restablecer la seguridad en Haití es esencial”, dijo Goebertus, la directora para las Américas de HRW. “Pero los ataques ilegales con drones armados añaden una nueva capa de abusos a la violencia que ha devastado a las comunidades haitianas durante años”, concluyó.