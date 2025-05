Hamas responde acuerdo de alto al fuego propuesto por Estados Unidos

Luego de dos días de expectación, Hamas (Movimiento de Resistencia Islámica) respondió la propuesta de alto al fuego que hizo Estados Unidos para que cesen las hostilidades entre el grupo armado palestino e Israel por 60 días.

La propuesta del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff -que ya contaba con el visto bueno de Israel- exige la liberación de diez rehenes israelíes vivos y 18 muertos, a cambio de un alto el fuego de 60 días. También permite la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

Según reportó el medio israelí Haaretz, la organización terrorista no se opondrá a la propuesta y solicitará aclaraciones sobre el ítem de ayuda humanitaria y vías para que el cese al fuego sea definitivo. Previamente, había indicado que se encontraba “estudiando responsablemente” el ofrecimiento de Witkoff.

Fuentes involucradas en las negociaciones dijeron a The Times of Israel que Hamas pidió que se dificulte que Israel reanude los combates si las conversaciones para un alto al fuego definitivo no concluyen antes de 60 días. Esta exigencia buscaría evitar que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, abandone las conversaciones luego de la liberación de los 10 rehenes.

El medio árabe Al Jazeera informó que Hamas aceptó liberar a los rehenes que se establecen en el acuerdo, a cambio de un número acordado de prisioneros palestinos.

“Esta propuesta tiene como objetivo lograr un alto el fuego permanente, una retirada completa de la Franja de Gaza y garantizar el flujo de ayuda a nuestro pueblo”, afirma un comunicado difundido por Hamas en Telegram.