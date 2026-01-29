Informes de inteligencia de EE.UU. cuestionan la total cooperación de Delcy Rodríguez con la administración Trump

La inteligencia estadounidense tendría serias dudas sobre si la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cooperará con el gobierno de Donald Trump cortando formalmente los lazos con los adversarios de Estados Unidos, según revelaron este miércoles funcionarios gubernamentales familiarizados con los informes.

De acuerdo con dichas fuentes, funcionarios de los departamentos de inteligencia de EE.UU. han hecho conocer públicamente su deseo de que Rodríguez rompa las relaciones con aliados internacionales del régimen chavista como Irán, China y Rusia, incluida la expulsión de sus diplomáticos y asesores de territorio venezolano.

Según la agencia Reuters, la mandataria interina -a cuya investidura asistieron representantes de tales países a principios de este mes tras la captura de Nicolás Maduro- aún no ha anunciado tal decisión.

Los informes de inteligencia estadounidenses indican que no está claro si Rodríguez está totalmente de acuerdo con la estrategia estadounidense en su país, según fuentes que hablaron bajo condición de anonimato.

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el 15 de enero a Caracas, donde conversó con Rodríguez sobre el futuro político del país, pero todavía se desconoce si esa reunión cambió en algo la opinión de las agencias de inteligencia sobre la jefa de Estado sudamericana.

Pero, como consigna Reuters, la Casa Blanca quiere frenar la influencia de sus “enemigos” en el hemisferio occidental, incluida Venezuela, donde Trump busca explotar las vastas reservas de petróleo del país miembro de la OPEP.

Por ello, si Rodríguez rompiera lazos con los rivales de EE.UU. se abrirían más oportunidades para la inversión estadounidense en el sector energético venezolano.

Sin embargo, la falta de control sobre la presidenta encargada podría socavar los esfuerzos de Washington por dirigir a los gobernantes interinos del país desde la distancia y evitar un mayor papel militar norteamericano en su territorio.

Desde la captura de Maduro, Rodríguez tomó medidas para mantener el favor de Casa Blanca, incluyendo la liberación de presos políticos y la autorización de la venta de 30 a 50 millones de barriles de crudo a EE.UU. A pesar de esto, en un discurso que dio el domingo afirmó que “ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”.

De todos modos, funcionarios estadounidenses confirmaron haber realizado llamadas positivas con ella en los últimos días, según dos de las fuentes mencionadas anteriormente.

Además, Trump afirmó el martes que no estaba al tanto de los comentarios de Rodríguez y restó importancia a cualquier posible tensión entre ambos gobiernos: “Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto”, ratificó el mandatario estadounidense a la prensa.