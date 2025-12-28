SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Inician las elecciones generales en Myanmar

    Las elecciones generales están programadas en tres fases y la segunda se llevará a cabo el 11 de enero de 2026, seguida de la tercera el 25 de enero.

    Por 
    Xinhua
    Esta foto, tomada el 28 de diciembre de 2025, muestra una escena en un colegio electoral en Yangón, Myanmar. Foto: Xinhua/Myo Kyaw Soe Myo Kyaw Soe

    Myanmar dio inicio hoy domingo a la primera fase de las elecciones generales multipartidistas.

    Las elecciones generales están programadas en tres fases y la segunda se llevará a cabo el 11 de enero de 2026, seguida de la tercera el 25 de enero.

    Los comicios abarcarán un total de 692 circunscripciones en todo el país. Unos 5.000 candidatos de 57 partidos políticos compiten por escaños en el Pyithu Hluttaw (Cámara Baja), el Amyotha Hluttaw (Cámara Alta) y los Hluttaws estatales y regionales (parlamentos estatales y regionales).

    Esta foto, tomada el 28 de diciembre de 2025, muestra una escena en un colegio electoral en Yangón, Myanmar. Foto: Xinhua/Myo Kyaw Soe Myo Kyaw Soe

    Serán elegidos los miembros del Parlamento de la Unión (Pyithu Hluttaw y Amyotha Hluttaw) que después escogerá a un nuevo presidente, quien formará un nuevo Gobierno de la Unión.

    Según la Comisión Electoral de la Unión, se han habilitado un total de 21.517 colegios electorales en todo el país para las elecciones generales.

    A diferencia de las elecciones anteriores, Myanmar ha introducido el sistema de representación proporcional mixta y la máquina de votación electrónica.

    El dedo de un votante se marca con tinta en un colegio electoral en Yangón, Myanmar, el 28 de diciembre de 2025. Foto: Xinhua/Myo Kyaw Soe Myo Kyaw Soe

    El sistema de representación proporcional mixta combina la mayoría simple y la representación proporcional, informó el diario estatal Global New Light of Myanmar.

    Según el Ministerio de la Información, los ciudadanos birmanos que viven en el extranjero emitieron su voto anticipado en las embajadas y consulados en el exterior.

    Equipos de evaluación electoral de varios países han llegado a Myanmar para observar los comicios.

    Las últimas elecciones generales de Myanmar se celebraron en noviembre de 2020.

    Más sobre:XinhuaMyanmarEleccionesParlamento de la UniónMundo

    COMENTARIOS

